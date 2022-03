Im Fokus: Aktienmärkte International

USA

Die amerikanischen Indizes zeigten sich im Wochenverlauf weitaus weniger volatil als der DAX, verzeichneten aber ebenfalls Verluste. Dabei lag der Fokus auf den Verbraucherpreisen in den USA, die im Februar gegenüber dem Vorjahr um 7,9% stiegen. Besonders stark verteuerten sich die Benzinpreise, die um 38% zulegten. Selbst die Kernrate der Verbraucherpreise, unter Herausrechnung der volatilen Energie und Lebensmittelpreise, stieg im Februar um 6,4%.

Für die nächste Woche anstehende Sitzung der US-Notenbank gehen die Finanzmärkte von einer Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte aus. Fed-Chef Jerome Powell bereitete die Märkte in den vergangenen Wochen bereits darauf vor. Einige Marktteilnehmer erwarten nun angesichts der Inflationszahlen sogar noch eine stärkere Anhebung der Leitzinsen.

Bis zur Handelsaussetzung am Donnerstag war die Aktie des britischen Stahl- und Bergbaukonzerns Evraz die am häufigsten gehandelte Auslandsaktie in Stuttgart. Die britische Finanzaufsicht setzte den Handel in der Aktie aus, nachdem das Vereinigte Königreich Sanktionen gegen Roman Abramovich verhängte. Der russische Oligarch Abramovich ist mit 28,64% Hauptaktionär bei Evraz. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen bei einem Umsatz von 14,15 Milliarden US-Dollar ein operatives Ergebnis von 5,01 Milliarden US-Dollar.

Auch die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus wurde in der abgelaufenen Handelswoche am Börsenplatz Stuttgart sehr rege gehandelt. Im Januar und Februar konnte Airbus 79 Flugzeuge ausliefern. Insgesamt geht Airbus von 720 Auslieferungen im laufenden Jahr aus. Zuletzt bestellte die kolumbianische Airline Avianca 88 Flugzeuge des Typs A320neo. Auf Wochensicht verliert die Airbus-Aktie knapp 3% und notiert bei 100,80 Euro.

