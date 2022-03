Im Fokus: Aktienmärkte International

USA

Im Vergleich zum DAX konnten die amerikanischen Indizes seit Wochenbeginn leicht zulegen. Fed-Chef Jerome Powell verdeutlichte in einer Anhörung vor dem Kongress, dass sich trotz des Krieges in der Ukraine in der Ausrichtung der Geldpolitik keine Änderungen ergeben. Er bereitete die Märkte auf eine Leitzinserhöhung von 25 Basispunkten vor. Am heutigen Freitag werden noch die US-Arbeitsmarktdaten für Februar veröffentlicht. Im Vorfeld erwarten die Experten einen Rückgang der Arbeitslosenquote von 4,0% auf 3,9%.

Bis zur Handelsaussetzung aufgrund der EU-Sanktionen gegen Russland wurde in dieser Woche in Stuttgart keine Auslandsaktie häufiger gehandelt als die des russischen Energieunternehmens Gazprom. Die Gazprom-Aktie verlor auf Wochensicht beinahe 60% und fiel bis auf 2,50 Euro. Auf diesem Niveau notierte die Aktie zuletzt im Jahr 2003.

Auch die Airbus-Aktie wurde in der abgelaufenen Handelswoche am Börsenplatz Stuttgart sehr rege gehandelt. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte Airbus einen Umsatz von 52,1 Milliarden Euro, davon entfielen 9,1 Milliarden Euro auf den Verteidigungsbereich. Marktteilnehmer erwarten in den nächsten Jahren steigende Umsätze in diesem Bereich. Die Airbus-Aktie verlor im Wochenvergleich beinahe 7% und notiert bei knapp 103 Euro.

