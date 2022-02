Im Fokus: Aktienmärkte International

USA

Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine brachen die amerikanischen Indizes im frühen Handel am Donnerstag in einer ohnehin schwachen Handelswoche weiter ein. Doch zum Handelsschluss notierten Dow & Co. sogar im positiven Bereich. Der Nasdaq 100 ging sogar mit einem stattlichen Plus von über 3% aus dem Handel.

Technologieaktien gelten als besonders sensibel hinsichtlich möglicher Änderungen der Leitzinsen. Offenbar gehen die Marktteilnehmer nun von einer möglichen Änderung der weiteren Zinspolitik der US-Notenbank Fed aus, um die Konjunktur durch die kriegerischen Handlungen nicht noch zusätzlich zu schwächen. Die von steigenden Zinsen profitierenden Finanzwerte gaben hingegen nach.

Keine Auslandsaktie wurde in dieser Woche in Stuttgart häufiger gehandelt als die des russischen Energieunternehmens Gazprom – und die Eskalation im Ukraine-Konflikt führte hier zu massiven Kursverlusten. Notierte die Aktie letzten Freitag noch über 7 Euro, fiel sie bis Donnerstag auf 3,78 Euro. Zuvor hatte die deutsche Bundesregierung das Genehmigungsverfahren für die Erdgaspipeline Nord Stream 2 ausgesetzt. Gazprom gehört die Nord Stream 2 AG als Betreibergesellschaft der Erdgaspipeline.

Auch in der abgelaufenen Handelswoche gehörte die NVIDIA-Aktie zu den meistgehandelten Auslandsaktien am Börsenplatz Stuttgart. Der amerikanische Halbleiterkonzern besitzt bei Grafikprozessoren einen Marktanteil von ungefähr 80%. Diese Prozessoren werden nicht nur im Gaming-Segment stark nachgefragt, sondern bei auch 3D-Anwendungen und Künstlicher Intelligenz. Die NVIDIA-Aktie selbst ringt derzeit bei etwas über 200 Euro mit der charttechnisch wichtigen 200-Tage-Linie.

