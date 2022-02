Im Fokus: Aktienmärkte International

USA

Der Ukraine-Konflikt dominierte in der laufenden Handelswoche die Kursbewegungen der amerikanischen Indizes. Bis zur Wochenmitte konnten Dow Jones & Co. ihre Kurseinbrüche zu Wochenbeginn wieder kompensieren, bevor die erneute Eskalation im Ukraine-Konflikt und Äußerungen von US-Präsident Joe Biden über eine unmittelbar bevorstehende Invasion die Indizes erneut auf Talfahrt schickten. Aus dem jüngst veröffentlichten Sitzungsprotokoll der letzten Notenbanksitzung ging zudem hervor, dass auf der nächsten Fed-Sitzung mit einem Zinsschritt zu rechnen ist. Aktuell erwarten die Markteilnehmer überwiegend eine Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte.

Interessante Entwicklungen im Detail:





Linde





Der beliebteste „Auslandswert“ auf dem Stuttgarter Börsenparkett war in dieser Woche die Aktie des Industriegaskonzerns Linde. Der Konzern zählt zu den Auslandsaktien, da sein Geschäftssitz im irischen Dublin liegt. Zusätzlich ist Linde auch noch im Rahmen eines Dual Listings an der New York Stock Exchange notiert. Im DAX ist Linde mit einer Gewichtung von 8,9% derzeit die am stärksten gewichtete Aktie. An der Börse wird Linde mit einer Marktkapitalisierung von über 130 Milliarden Euro bewertet.

Zur Linde-Aktie | Kaufen | Verkaufen





NVIDIA





Mit Spannung erwarteten die Anleger die am Mittwoch veröffentlichten Quartalszahlen von NVIDIA. Der Halbleiterkonzern konnte seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 53% auf 7,64 Milliarden US-Dollar steigern. Der Gewinn konnte mit drei Milliarden US-Dollar sogar mehr als verdoppelt werden. Damit konnte NVIDIA die Erwartungen der Analysten deutlich übertreffen. Dennoch gab die Aktie am Donnerstag über 7% nach und verlor die an den Vortagen aufgebauten Kursgewinne.

Zur NVIDIA-Aktie | Kaufen | Verkaufen

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.