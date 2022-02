Im Fokus: Aktienmärkte International

USA

Wie in der vorherigen Handelswoche konnten die amerikanischen Indizes bis zur Wochenmitte zulegen, bevor die Veröffentlichung der Inflationsdaten den Aufwärtstrend jäh bremste. So stiegen die amerikanischen Verbraucherpreise im Januar um 7,5% gegenüber dem Vorjahresmonat. Eine so starke Steigerung gab es in den USA zuletzt vor 40 Jahren. Damit dürfte der Druck auf die amerikanische Notenbank weiter steigen, die Leitzinsen zügig anzuheben. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe stieg bis auf 2,03% an – auf diesem Niveau lag sie zuletzt im Juli 2019.

Mit deutlichem Abstand fanden die häufigsten Preisfeststellungen beim Handel mit ausländischen Aktien in Stuttgart bei Meta Platforms statt. Das von Marc Zuckerberg geführte Unternehmen verlor in der Vorwoche über 250 Millionen US-Dollar an Marktkapitalisierung. Aktuell wird Meta an der Börse mit knapp über 600 Milliarden US-Dollar bewertet. Nach den massiven Kursverlusten versucht die Aktie aktuell eine charttechnische Bodenbildung. Mit aktuell unter 200 Euro notiert die Aktie auf dem tiefsten Stand seit Juli 2020.

Die Amazon-Aktie setzte ihre Aufwärtsbewegung in der laufenden Handelswoche fort, nachdem die Markteilnehmer die Quartalszahlen in der Vorwoche sehr positiv aufgefasst hatten. So wuchs der e-Commerce-Pionier vor allem durch das Cloud-Geschäft seiner Tochter AWS über 40%. In der Spitze legte die Aktie beinahe 100 Euro zu und notiert nun wieder deutlich über der Marke von 2.800 Euro.

