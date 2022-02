Im Fokus: Aktienmärkte International

USA

Bis zur Wochenmitte konnten die amerikanischen Indizes kontinuierlich zulegen – untermauert von positiven Quartalszahlen der Google-Muttergesellschaft Alphabet, die für Juli zudem den lang ersehnten Aktiensplit bekanntgab. Die am Mittwoch nach Börsenschluss veröffentlichten Quartalszahlen von Meta Platforms (ehemals Facebook) sorgten jedoch für ein jähes Ende der guten Stimmung. Erstmals ist die Anzahl der aktiven Facebook-Nutzer gefallen. Zusätzlich entgehen Meta Platforms Werbeerlöse durch Apples Tracking-Transparenz-Initiative. Zusammen mit enttäuschenden Zahlen und einem schwachen Ausblick führte das zu einem massiven Kurseinbruch von 26%. Somit verlor Meta Platforms an nur einem Tag rund 250 Milliarden US-Dollar an Börsenwert.

Sehr viele Orders gingen in Stuttgart auch in der Tesla-Aktie ein. In der Vorwoche verkündetet der E-Mobilitätspionier seine Quartalszahlen und den Jahresabschluss für 2021. So konnte Tesla seine Auslieferungen um 87% auf 936.000 Autos steigern. Im letzten Quartal stiegen die Gesamtumsätze im Vergleich zum Vorjahr um 65% auf 17,7 Milliarden US-Dollar, der Net Income sogar um 760% auf 2,3 Milliarden US-Dollar. Unmittelbar nach Veröffentlichung der Zahlen brach der Kurs der Tesla-Aktie ein. Bis Dienstag konnte die Aktie die Kursverluste wieder ausgleichen, bevor es wieder bergab ging.

Nach Börsenschluss am Dienstag enttäuschte der Online-Zahlungsanbieter PayPal mit seinen Quartalszahlen die Anleger. Daraufhin stürzte die Aktie von 155 Euro bis Donnerstagabend in den Bereich von 110 Euro ab. PayPal konnte seinen Umsatz im vergangenen Quartal um 13% auf 6,9 Milliarden US-Dollar steigern. Im Vorjahresquartal betrug das Wachstum noch 23%. Für das erste Quartal im laufenden Geschäftsjahr erwartet der Online-Zahlungsanbieter ein Umsatzwachstum von lediglich 6%.

