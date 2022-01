Im Fokus: Aktienmärkte International

USA

Die amerikanischen Märkte wurden in der laufenden Woche von der turnusmäßigen Sitzung der US-Notenbank dominiert. Fed-Chef Powell bereitete die Märkte auf den ersten Zinsschritt im März vor. Wie es im Anschluss weitergehen soll, ließ er jedoch offen. Inzwischen erwarten die Märkte im laufenden Jahr bis zu fünf Leitzinserhöhungen, vor wenigen Wochen gingen sie lediglich von drei Erhöhungen aus. Der Dow Jones kämpft seit Tagen um die Marke von 34.000 Punkten. Beim Ausverkauf am Montag war er kurzfristig bis in den Bereich von 33.200 Punkten abgesackt.

Auch in der laufenden Handelswoche ist BioNTech die am häufigsten gehandelte Auslandsaktie in Stuttgart. Offenbar sehen Marktteilnehmer in dem eher milderen Verlauf der Omikron-Variante die Möglichkeit einer Immunisierung der Bevölkerung und damit einer möglicherweise geringeren Impfstoffnachfrage. So brach die BioNTech-Aktie zu Wochenbeginn bis auf 119,80 Euro ein. Im weiteren Verlauf konnte sie wieder Boden gut machen und notiert am Freitag bei rund 140 Euro.

Sehr viele Preisfeststellungen fanden in Stuttgart auch in der Microsoft-Aktie statt. In dieser Woche verkündete der Softwareriese seine Quartalszahlen. Während der Umsatz im vergangenen Quartal um 20% auf 51,7 Milliarden US-Dollar stieg, legte der Nettogewinn sogar um 21% auf 18,8 Milliarden US-Dollar zu. Besonders stark stiegen die Umsätze im Cloud-Geschäftsbereich. Hier verzeichnete Microsoft gegenüber dem Vorjahresquartal ein Wachstum von 32% auf 22,1 Milliarden US-Dollar. Die Aktie reagierte positiv auf die Bekanntgabe der Zahlen – liegt auf Monatssicht allerdings noch immer 11% hinten.

