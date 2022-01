Im Fokus: Aktienmärkte International

USA

Die US-Indizes gingen in der aktuellen Kalenderwoche täglich mit negativen Ergebnissen aus dem Handel. Kurzfristige Erholungstendenzen wurden im Keim erstickt. Um der weiterhin hohen Inflationsrate entgegenzusteuern, könnte die Fed bereits im März die Leitzinsen erhöhen. Weitere Hinweise auf die künftige Geldpolitik liefert womöglich die nächste Zinssitzung, die die US-Notenbank am kommenden Mittwoch abhalten wird.

Interessante Entwicklungen im Detail:





Valneva





Eine wahre Achterbahnfahrt vollzog in der abgelaufenen Handelswoche die Valneva-Aktie. Am Mittwoch fiel die Aktie bis auf 12,85 Euro, bevor das Unternehmen Ergebnisse seines COVID-19-Impfstoffkandidaten veröffentlichte. Der Impfstoff VLA2001 weist gegen die Omikron-Variante bei 87% der Probanden neutralisierende Antikörper auf. Die Veröffentlichung katapultierte die Valneva-Aktie bis zum Abend auf 21,80 Euro. Doch bereits am Donnerstag sackte die Aktie wieder deutlich unter die Marke von 20 Euro und notiert nun bei 16,75 Euro.

Zur Valneva-Aktie | Kaufen | Verkaufen





Mainz Biomed





Einer der am häufigsten gehandelten Auslandswerte auf dem Stuttgarter Börsenparkett war in dieser Woche die Aktie von Mainz Biomed. Anfang November wagte Mainz Biomed an der Nasdaq den Börsengang, weshalb die Aktie ähnlich wie BioNTech und CureVac zu den Auslandswerten zählt. Das Unternehmen entwickelt molekulargenetische Krebsdiagnostik-Tests. Mit seinem Vorsorgeprodukt „ColeAlert“ bietet Mainz Biomed einen Test zur Früherkennung von Darmkrebs an. Die Aktie zeigte sich in der vergangenen Woche mit einer Handelsspanne zwischen 18 und 26 Euro äußerst volatil.

Zur Mainz Biomed-Aktie | Kaufen | Verkaufen

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.