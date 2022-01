Im Fokus: Aktienmärkte International

USA

Nachdem der S&P 500 in der letzten Woche noch ein neues All-Time-High markieren konnte, scheint den US-Indizes zuletzt etwas die Puste auszugehen. Besonders auf dem Nasdaq 100 lastet die sich immer deutlicher abzeichnende Zinswende der US-Notenbank. So stellte Fed-Chef Powell jüngst im US-Senat für die Zeit nach März eine Erhöhung des Leitzinses in Aussicht. Angesichts der aktuell hohen Inflation gebe es seiner Ansicht nach keinen Bedarf mehr für die äußerst lockere Geldpolitik.

Mit knapp über 1.000 Preisfeststellungen handelten die Anleger in Stuttgart in dieser Woche keine Aktie häufiger als die von BioNTech. Für die Aktie des Mainzer Impfstoff-Unternehmens geht es im Wochenverlauf beinahe 8% bergab. Angesichts der zunehmenden Immunisierung durch Omikron gehen manche Marktteilnehmer wohl davon aus, dass dies die Nachfrage nach Impfungen schrumpfen lässt. Ausgehend von ihrem Höchststand am 10. August des vergangenen Jahres bei fast 400 Euro hat sich der Wert der Aktie inzwischen mehr als halbiert.

Mit neuen All-Time-Highs glänzte zu Jahresbeginn die Apple-Aktie, die in Stuttgart zuletzt ebenfalls rege gehandelt wurde. Die Marktkapitalisierung überschritt sogar kurzfristig die Marke von drei Billionen US-Dollar. Seither verlor die Aktie des Smartphone-Pioniers jedoch etwas an Drive und notiert mit 150 Euro fast 8% unter ihrem All-Time-High. Mit Spannung erwarten die Anleger nun die für den 27. Januar geplante Veröffentlichung der Quartalszahlen. Erwartet wird bei Apple ein Gewinn je Aktie von 0,98 US-Dollar.

