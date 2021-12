Im Fokus: Aktienmärkte International

USA

Nun ist es also amtlich: Die Fed plant die Leitzinsen in den kommenden zwei Jahren jeweils in drei Schritten auf bis zu 1,6% zu erhöhen. Darüber hinaus fährt die Zentralbank auch ihre Aufkaufprogramme für Wertpapiere zurück. Mit diesen Maßnahmen will die Fed der auf Rekordniveau stehenden Inflation entgegensteuern. Die US-Inflation erreichte im letzten Monat ein Niveau von über 9%.

Steigende Zinsen gelten gemeinhin als Belastungsfaktor für die Aktienmärkte. In dieser Woche konnte man davon aber noch nichts an der Wall Street entdecken: Der Dow Jones notiert auf Wochensicht rund 1% im Plus.

Interessante Entwicklungen im Detail:





BioNTech





Mit über 1.200 Preisfeststellungen der beliebteste „Auslandswert“ auf dem Stuttgarter Börsenparkett war in dieser Woche die Aktie des Mainzer Impfstoff-Unternehmens BioNTech. Da die Papiere an der Nasdaq notieren, zählen sie zu den Auslandsaktien. Auf Wochensicht notieren die Anteilsscheine nahezu unverändert bei rund 250 Euro. Zu ihren Hochs bei knapp 400 Euro fehlen der Aktie folglich noch rund 150 Euro oder 60%.

Zur BioNTech-Aktie | Kaufen | Verkaufen





Apple





No Apple, no Party? Das könnte man zumindest denken, wenn man verschiedene Studien einiger US-Investmentbanken Glauben schenken darf: Demnach hält sich der Nasdaq 100 ausschließlich wegen der Performance der großen Tech-Giganten rund um Apple, Microsoft und Alphabet im positiven Terrain. Der Großteil der im Index enthaltenen kleineren Werte notiert dagegen deutlich unter den Höchstständen. Dadurch, dass die großen Werte aber einen Großteil des Index ausmachen, kann sich der Gesamtindex weiterhin im Plus halten. Die Apple-Aktie markierte in dieser Woche prompt ein neues Allzeithoch bei rund 161 Euro.

Zur Apple-Aktie | Kaufen | Verkaufen

Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



mehr >

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.