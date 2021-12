Im Fokus: Aktienmärkte International

USA

An der Wall Street geht die Erholung an den Aktienmärkten ebenfalls weiter. Der Leitindex Dow Jones gewinnt auf Wochensicht rund 2,6%.

Ähnlich wie in Europa, wird die kommende Handelswoche auch jenseits des Atlantiks voraussichtlich vom Zinssatzentscheid der FED maßgeblich beeinflusst. Die Zentralbank wird am Mittwochabend über die weitere Zinspolitik berichten.

Auch einige Quartalszahlen stehen in der kommenden Handelswoche noch auf dem Tableau. So legen unter anderem FedEx, Adobe und die Consulting-Firma Accenture aktuelle Quartalszahlen vor.





Interessante Entwicklungen im Detail:





BioNTech





Extrem volatil geht es derweil in den Papieren des Mainzer Impfstoff-Herstellers BioNTech zu. Während die Aktie auf Wochensicht zweistellig im Minus notiert, liegt sie dennoch knapp ein Viertel über dem Kursniveau von vor einem Monat.

Für Optimismus sorgen derweil Medienberichte, nach denen der BioNTech/Pfizer-Impfstoff sich wohl auch gegen Omikron hoch wirksam zeigt.

Valneva





Sehr viele Preisfeststellungen finden auch in der französischen Impfstoff-Aktie Valneva statt. Offensichtlich beschleunigt die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) ihren Zulassungsprozess für das Vakzin des Unternehmens. Anleger zeigen sich aktuell aber wenig begeistert – die Aktie notiert auf Wochensicht rund 15% leichter.

