Im Fokus: Aktienmärkte International

Auch an der Wall Street gerieten die Leitindizes unter Druck. Am härtesten traf es den 30 Werte umfassenden Dow Jones mit einem Wochenminus von rund 3%. Während der S&P 500 und der Technologie-Index Nasdaq 100 beide lediglich rund 2% einbüßten.

In der kommenden Woche legen unter anderem die Nahrungsmittelkonzerne Hormel Foods und Brown-Forman sowie der Halbleiterkonzern Broadcom ihr Zahlenwerk vor. Die Märkte stärker interessieren dürften indes aber die Zahlen zum US-Verbraucherpreisindex, die am kommenden Freitag präsentiert werden sollen.

Neben BioNTech wurden in dieser Handelswoche eine ganze Reihe verschiedener Impfstoff-Titel gehandelt. Darunter auch Valneva, Novavax, Moderna und Pfizer. Selbst CureVac schafft es nach einigen Wochen Abstinenz wieder unter die Top-10. Damit kommen über die Hälfte der meistgehandelten Auslandstitel an der Stuttgarter Börse in diesen Tagen aus der Pharma- und Impfstoff-Branche.

Sehr rege gehandelt wurden in diesen Tagen auch die Papiere des in den Niederlanden gelisteten Flugzeugbauers Airbus. Auch bei dem neuen DAX-Mitglied hinterließen die Nachrichten rund um Omikron einige Spuren im Chart. Auf Wochensicht notieren die Papiere bei rund 101 Euro knapp 10% leichter als in der Vorwoche.

