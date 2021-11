Im Fokus: Aktienmärkte International

USA

Der US-Leitindex Dow Jones konnte – anders als der DAX – in dieser Woche keine neuen Allzeithochs anlaufen. Für gute Laune bei Anlegern sorgten indes die großen Einzelhändler Walmart, Home Depot, Lowe’s und Co., die allesamt sehr solide Quartalszahlen vorlegen konnten und die Erwartungen der Analysten übertrafen.

Aufsehen erregte außerdem der weltweit größte Pharma- und Gesundheitskonzern Johnson & Johnson. JNJ kündigte nach General Electric und Toshiba ebenfalls an, den Konzern aufspalten zu wollen und den Bereich „Consumer Health“ mit Marken wie Listerine oder Penaten via Spin-Off an die Börse zu bringen. Damit will sich Johnson & Johnson zukünftig mehr auf das margenstärkere Kerngeschäft mit Pharmazeutika und Medizintechnik fokussieren. Die Transaktion soll im Laufe des Jahres 2023 über die Bühne gehen.

Die mit Abstand meistgehandelte Aktie auf dem Stuttgarter Börsenparkett, BioNTech, kann auf Wochensicht rund 17% zulegen. Damit setzt die Aktie ihren Aufwärtstrend der letzten Wochen fort und notiert bei rund 245 Euro.

Unter Stuttgarter Anlegern sehr rege gehandelt werden dieser Tage auch die Papiere des Automobilkonzerns Tesla. Nachdem Tesla-Chef Elon Musk auch in dieser Woche weiter munter Anteile verkauft hat, um aufgelaufene Steuerschulden in Milliardenhöhe zu begleichen, steigt die Tesla-Aktie auf Wochensicht um rund 3% und notiert nur knapp unter der 1.000 Euro-Marke.

