Im Fokus: Aktienmärkte International

USA

In den USA entfernen sich die Leitindizes rund um Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 etwas von ihren Hochs und verlieren auf Wochensicht leicht an Wert. Vor allem die steigende Inflation in den USA und die damit einhergehende Angst vor stärker steigenden Zinsen sorgt bei Anlegern offensichtlich für Zurückhaltung. Darüber hinaus verfehlten einige US-Konzerne in dieser Woche die Erwartungen der Analysten, was zusätzlich für Verkaufsdruck sorgte: So enttäuschte beispielsweise der Entertainment-Riese Walt Disney mit seinen Quartalsergebnissen.

Besonders spannend für Anleger wird nun wohl umso mehr die kommende Handelswoche, denn dann legen mit Walmart, Target und Lowe‘s gleich drei der großen Einzelhandelskonzerne ihre Zahlen vor.

Interessante Entwicklungen im Detail:





BioNTech





Mit fast 3.000 Preisfeststellungen die mit Abstand meistgehandelte Aktie auf dem Stuttgarter Börsenparkett ist in dieser Handelswoche die BioNTech-Aktie. Für die Papiere neigt sich eine rabenschwarze Handelswoche mit einem Minus von fast 20% ihrem Ende zu. Trotz sehr guter Quartalszahlen sorgt die zunehmende Konkurrenz von Pfizer und Merck in Sachen Covid-Medikament für Gegenwind. Anleger nahmen jedenfalls größtenteils Gewinne mit und ließen den Kurs bis auf knapp über 200 Euro fallen.

Zur BioNTech-Aktie | Kaufen | Verkaufen





Tesla





Elon Musk kann es nicht lassen: Nach Bitcoin- und Krypto-Tweets sorgte der Multimilliardär und Tesla-Gründer dieser Tage auf Twitter erneut für Aufsehen. Am Wochenende fragte Musk seine Follower, ob er einen Teil seiner Tesla-Aktien veräußern solle. Die Tesla-Aktie gab daraufhin deutlich nach. Doch damit nicht genug: Elon Musks Bruder, Kimbal Musk, veräußerte einen Tag vor Veröffentlichung des Tweets Tesla-Aktien im Wert von knapp 109 Millionen US-Dollar. Zufall? Das wird jetzt wohl die amerikanische Börsenaufsicht prüfen. Tesla-Papiere notieren auf Wochensicht etwa 10% tiefer.

Zur Tesla-Aktie | Kaufen | Verkaufen

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.