Im Fokus: Aktienmärkte International

An der Wall Street notieren die Indizes deutlich näher an ihren Allzeithochs als an den europäischen Börsen. Vor allem positive Quartalszahlen der Konzerne sorgen aktuell für gute Laune bei Anlegern. "Rund 80% der bisher vorgelegten Quartalszahlen", so führt Volker Meinel, Experte bei der BNP Paribas, aus, "haben die Erwartungen der Analysten übertroffen". Doch für besonders viel Aufsehen sorgte allen voran Tesla. Mit einem geschichtsträchtigen Kurssprung brachte der Konzern in dieser Handelswoche erstmals mehr als eine Billion US-Dollar auf die Börsenwaage.

Der erneut meistgehandelte Wert unter den ausländischen Aktien ist in dieser Woche die Aktie von BioNTech. Wie unlängst bekannt wurde, prüft die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA eine Notfallzulassung des Impfstoffs von BioNTech / Pfizer für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren. BioNTech-Papiere gewinnen auf Wochensicht rund 4%. Die Pfizer-Aktie legt rund 1% zu.

Eine historische Handelswoche geht für den Elektroauto-Pionier Tesla zu Ende. Denn als erst sechstes US-Unternehmen in der Geschichte übersprang der Autobauer dieser Tage erstmals die Marke von einer Billion US-Dollar. Anders als Microsoft, Apple, Amazon und Alphabet schaffte es Tesla aber sogar in unter 20 Jahren und brauchte seit Gründung lediglich 18 Jahre bis zu dieser Bewertung. Dieser Meilenstein wird nur von Facebook getoppt: Der Social Media-Konzern schaffte es in 17 Jahren – rutschte dann aber wieder unter die magische Marke von einer Billion US-Dollar und notiert seither darunter. Zu Beginn der Woche wurde bekannt, dass der Autovermieter Hertz 100.000 Exemplare des Konzerns bestellt hat. Daraufhin legte die Tesla-Aktie deutlich zu und gewann zeitweise über 12% an Wert.

