Im Fokus: Aktienmärkte International

Es ist wieder soweit und die Earnings Season in den USA ist eröffnet. Den Anfang machten in dieser Woche, wie gewohnt, die US-Großbanken rund um Goldman Sachs und JP Morgan. Sowohl die Finanzwerte als auch der Industrie-Konzern Fastenal konnten mit ihren Zahlen überzeugen und lagen überwiegend über oder in den Erwartungen des Marktes.

Das gefiel auch der Wall Street, die die soliden Quartalszahlen prompt mit Kursgewinnen honorierte. Zu seinen Höchstständen bei rund 35.500 Punkten fehlen dem Dow Jones dennoch rund 600 Punkte.

Ihren Abwärtstrend stoppen konnte in dieser Woche vorerst auch die Aktie des Impfstoff-Konzerns BioNTech. Nachdem die Aktie von ihrem Hoch im August bei knapp 400 Euro rund 50% verlor, können die Papiere auf Wochensicht immerhin 5% zulegen und sich über der Marke von 200 Euro stabilisieren.

Aus und vorbei: In dieser Woche gab der BioNTech-Konkurrent und einstige Impfstoff-Favorit CureVac seine Bemühungen, den eigenen Covid-Impfstoff bis zur Marktreife zu entwickeln, auf. „Für das pandemische Produkt sind wir zu spät, das Zeitfenster hat sich geschlossen“, begründete das Unternehmen den Schritt.

Ganz aufgeben will man das Projekt Covid-Impfstoff aber nicht. Die Tübinger arbeiten nun gemeinsam mit dem britischen Konzern GlaxoSmithKline an einem Impfstoff der zweiten Generation. CureVac-Papiere gewinnen im Wochenverlauf leicht um 2%.

RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 BIONTECH SE (ADRS) A2PSR2 528 2 SUNHYDROGEN INC. A2P662 373 3 CUREVAC N.V. A2P71U 329 4 GAZPROM PJSC (ADRS) 903276 314 5 PLUG POWER INC. A1JA81

284 6 STANDARD LITHIUM LTD. A2DJQP 258 7 ASML HOLDING N.V. A1J4U4 256 8 NEL ASA A0B733 240 9 ALIBABA GROUP HOLDING LTD. (ADRS) A117ME 222 10 ADLER GROUP S.A. A14U78 200

* gemessen an der Anzahl der Preisstellungen im Zeitraum vom 7. Oktober bis zum 13. Oktober 2021 an der Börse Stuttgart





