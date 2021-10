Im Fokus: Aktienmärkte International

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Für die im Laufe der Handelswoche von Unsicherheit geprägte Wall Street geht es zum Wochenende hin wieder deutlich bergauf. Der drohende Shutdown samt Zahlungsausfall im Oktober scheint nach ersten Anzeichen auf einen Kompromiss zwischen Demokraten und Republikanern erst einmal vom Tisch. Prompt legten auch Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq zu. Unternehmensseitig warten in der kommenden Woche neue Impulse der Berichtssaison auf die Anleger. Traditionell wird diese von den US-Großbanken eröffnet, die ab Mittwoch ihre Bücher öffnen.

Meistgehandelte Aktie in Stuttgart bleibt weiterhin BioNTech – die auf Wochensicht jedoch weitere 10% abgibt. Damit hat sich der Wert der Impfstoff-Aktie seit ihrem Hoch von 396,50 Euro Anfang August beinahe halbiert. Zuletzt stuften die Analysten von Jefferies BioNTech mit „Hold“ ein. Sie sehen trotz der beständigen Umsatzquelle mit Corona-Impfungen kein Aufwärtspotential, auch die Produktpipeline in der Onkologie könne noch nicht eingeschätzt werden. Die Analysten von Berenberg erwarten hingegen weiterhin eine hohe Impfbereitschaft und sehen den Kursrückgang als nicht gerechtfertigt an – für sie bleibt BioNTech ein klarer Kauf.

Im Fokus der Stuttgarter Anleger stand in dieser Handelswoche auch die Gazprom-Aktie – die dank steigenden Gaspreisen auf den höchsten Stand seit 2012 kletterte. Allein in den vergangenen sechs Monaten verteuerte sich die Aktie um mehr als 80%. In diesen Tagen wurde zudem die Ostseepipeline Nord Stream 2 erstmalig mit Gas befüllt. Noch im Oktober könnte die erste Gaslieferung durch die Pipeline erfolgen, im restlichen Jahr sollen bereits 5,6 Milliarden Kubikmeter Gas transportiert werden.

RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 BIONTECH SE (ADRS) A2PSR2 1.284 2 GAZPROM PJSC (ADRS) 903276 519 3 ASML HOLDING N.V. A1J4U4 451 4 CUREVAC N.V. A2P71U 317 5 FACEBOOK INC. A1JWVX

313 6 NEL ASA A0B733 294 7 MODERNA INC. A2N9D9 246 8 MERCK & CO. INC. A0YD8Q 209 9 APPLE INC. 865985 229 10 SUNHYDROGEN INC.

A2P662 122

* gemessen an der Anzahl der Preisstellungen im Zeitraum vom 30. September bis zum 6. Oktober 2021 an der Börse Stuttgart





Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.