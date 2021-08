Im Fokus: Aktienmärkte International

USA

Während der DAX mit fallenden Kursen zu kämpfen hat, erreichte der S&P 500 in dieser Woche bei gut 4.500 Punkten ein neues Allzeithoch. Die Angst vor etwaigen Tapering-Maßnahmen scheint die Anleger nicht weiter zu beunruhigen. So konnte die Wall Street die zwischenzeitlichen Kursverluste der letzten Woche schnell wieder wettmachen.

Während die Berichtssaison hinter uns liegt, könnten in der kommenden Woche aber neue Wirtschafts- und Beschäftigungsdaten für Bewegung an den Märkten sorgen. So legt am Mittwoch beispielsweise der Personaldienstleiter ADP aktuelle Beschäftigungszahlen vor.

Interessante Entwicklungen im Detail:





BioNTech





Gut begonnen hat die Handelswoche auch für die Impfstoff-Hersteller BioNTech und Pfizer. Wie am Montag bekannt wurde, erhält der Impfstoff in den USA eine vollständige Zulassung. Bisher verfügten alle Hersteller lediglich über Notfallzulassungen. Doch auch hierzulande konnte BioNTech gute Nachrichten von der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) verkünden: Einer Produktionserweiterung am BioNTech-Werk in Marburg wurde zugestimmt. Damit steigen die Kapazitäten auf 410 Millionen Impfdosen. BioNTech-Papiere legen auf Wochensicht über 2% zu.

Zur BioNTech-Aktie | Kaufen | Verkaufen





LVMH





Deutliche Kursverluste verzeichnete in den letzten Wochen hingegen die Aktie des weltweit führenden Luxuskonglomerats LVMH. Für die nach Marktkapitalisierung größte europäische Firma ging es vom Hoch bei über 710 Euro rund 100 Euro bergab. Grund für die Unruhe im Luxus-Sektor sind steigende Corona-Fallzahlen in Asien, dem wichtigsten Absatzmarkt der Branche. In dieser Woche konnten sich die Papiere von LVMH, Kering, Hermès und Co. aber wieder etwas stabilisieren. Anleger nutzten die niedrigeren Kurse womöglich zum Einstieg.

Zur LVMH-Aktie | Kaufen | Verkaufen

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.