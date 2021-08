Im Fokus: Aktienmärkte International

Weitere Suchergebnisse zu "Linde PLC":

USA

Auch an der Wall Street kamen die Kurse dieser Tage ins Rutschen. Vor allem zur Wochenmitte drehten die US-Indizes teils deutlich ins Minus. Was war passiert? Marktbeobachtern zufolge belastet das aktuelle Fed-Sitzungsprotokoll die Märkte. Wie aus dem Protokoll hervorgeht, beschäftigt sich die Fed mit einem möglichen Ende der ultralockeren Geldpolitik – dem sogenannten Tapering. Die Aufkaufprogramme der Zentralbanken stützten indirekt auch die Kurse von Aktien. Da die Wirtschaft weltweit nun wieder anzieht, forderten einige Experten das Ende der exzessiven Geldpolitik. Wie die Fed auf die aufkommende Unruhe an den Märkten reagieren wird, bleibt vorerst aber abzuwarten.

BioNTech





Der seit Wochen meistgehandelte Wert in Stuttgart ist auch in dieser Woche die Aktie des Mainzer Impfstoff-Spezialisten BioNTech. Nachdem die Aktie erst in der letzten Woche ein neues Allzeithoch bei knapp 400 Euro markierte, nahmen Anleger in diesen Tagen vermehrt Gewinne mit. Auf Wochensicht notiert das Papier rund 15% leichter und steht aktuell bei rund 300 Euro.

CureVac





Auch der zweite deutsche Impfstoff-Wert wird dieser Tage rege gehandelt. Das Tübinger Impfstoff-Unternehmen legte in dieser Woche Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor – die Aktie reagierte aber kaum auf diese. Optimistisch sind hingegen die Analysten der Privatbank Berenberg, die ihr Kursziel für die Aktie bei 123 Euro belassen. Aktuell notiert CureVac bei rund 54 Euro. Legt man das Kursziel von Berenberg zu Grunde, sehen die Analysten ein Kurspotenzial von fast 130%.

RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 BIONTECH SE (ADRS) A2PSR2 2.225 2 CUREVAC N.V A2P71U 598 3 STANDARD LITHIUM LTD. A2DJQP 502 4 MODERNA INC. A2N9D9 448 5 ALKALINE FUEL CELL POWER CORP. A3CTYF

394 6 NEL ASA A0B733 391 7 SUNHYDROGEN INC. A2P662 249 8 LINDE PLC A2DSYC 235 9 SAMSUNG SDI CO. LTD. (GDRS) 923086 231 10 JINKOSOLAR HOLDING CO. LTD. A0M4W9 224

