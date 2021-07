Im Fokus: Aktienmärkte International

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

USA

In den USA neigt sich eine erfolgreiche Handelswoche dem Ende zu: Angetrieben vom Schwung positiver Unternehmenszahlen markierten Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq zum Wochenstart jeweils neue Allzeithochs. Neben den Quartalszahlen der Tech-Giganten rund um Alphabet, Amazon, Apple, Facebook und Microsoft richteten sich die Blicke der Anleger dabei vor allem auf die Sitzung der US-Notenbank.

Diese hielt jedoch keine großen Überraschungen bereit: So bleibt der Leitzins weiter unverändert zwischen 0 und 0,25% und auch die Wertpapierkäufe zur Stützung der Wirtschaft werden im bisherigen Tempo fortgeführt. Zwar spiele die Fed derzeit Szenarien durch, wie die milliardenschweren Konjunkturhilfen verringert werden könnten, allerdings sei die Notenbank noch nicht bereit, mit dem Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik zu beginnen.

BioNTech





Als mit Abstand meistgehandelter Wert auf dem Stuttgarter Parkett kann die BioNTech-Aktie auf Wochensicht über 20% zulegen – und ganz nebenbei bei über 275 Euro ein neues Allzeithoch markieren. Für Schwung sorgte zum einen die Ankündigung der USA, weitere 200 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs für Kinder und Auffrischungsimpfungen zu kaufen. Zum anderen hob der Partner Pfizer dank der nach wie vor hohen Impfstoff-Nachfrage seine Umsatzprognose für das laufende Jahr an. Hier versprechen sich die Anleger wohl auch für BioNTech positive Signale – die Mainzer legen am 9. August Zahlen fürs zweite Quartal vor.

Moderna





Neben BioNTech handelten die Stuttgarter Anleger in dieser Woche auch die Moderna-Aktie rege – und dürfen sich auf Monatssicht über ein Plus von stolzen 48% freuen. Am vergangenen Freitag hatte die europäische Arzneimittelbehörde den Corona-Impfstoff von Moderna für die Impfung von Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren freigegeben. Den klinischen Studien zufolge lag die Wirksamkeit bei 100%. Damit folgt Moderna dem „Konkurrenten“ BioNTech, dessen Impfstoff von der EU für Kinder und Jugendliche bereits Ende Mai grünes Licht erhielt.

RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 BIONTECH SE (ADRS) A2PSR2 1.357 2 MODERNA INC. A2N9D9 380 3 TENCENT HOLDINGS LTD A1138D 372 4 SUNHYDROGENE INC. A2P662 347 5 NVIDIA CORP. 918422

338 6 ALIBABA GROUP HOLDING LTD. (ADRS) A117ME 333 7 APPLE INC. 865985 321 8 SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. A2AR94 289 9 BYD CO. LTD. A0M4W9 261 10 CUREVAC N.V. A2P71U 255

* gemessen an der Anzahl der Preisstellungen im Zeitraum vom 22. Juli bis zum 28. Juli 2021 an der Börse Stuttgart





