Im Fokus: Aktienmärkte International

Die grassierende Delta-Variante des Corona-Virus sorgt auch an der Wall Street für Unruhe. Nach aktuellen Berichten soll der von BioNTech und Pfizer hergestellte Impfstoff Comirnaty aber auch gegen die Delta-Variante hochwirksam sein. Ähnlich wie hierzulande konnten sich die Kurse im Laufe der Handelswoche ebenfalls stark erholen. Ein Großteil der großen US-Konzerne konnte dieser Tage solide Quartalsbilanzen vorlegen, was für zusätzlich gute Laune an der Wall Street sorgte.

Spannung versprechen in der kommenden Woche nicht nur weitere Quartalsberichte – auch die Fed wird über ihre weitere Geldpolitik entscheiden, nachdem die EZB hierzulande bereits vorgelegt hat.

Sehr rege gehandelt werden nach wie vor die Papiere des Mainzer Impfstoff-Herstellers BioNTech (WKN A2PSR2). Die Aktie des mRNA-Spezialisten konnte in dieser Woche bei über 230 Euro je Anteilsschein ein neues Allzeithoch markieren. Wie in den letzten Tagen außerdem bekannt wurde, wird BioNTech gemeinsam mit dem südafrikanischen Unternehmen Biovac zukünftig auch Impfstoff in den 55 Ländern der Afrikanischen Union vertreiben. Nach der Liefervereinbarung mit China ist dies der nächste Meilenstein für den Impfstoff-Hersteller.

Für Aufsehen sorgte auch die Aktie von Amerikas größtem Chiphersteller Nvidia (WKN 918422). Denn in dieser Woche wurde die Aktie zum ersten Mal im neuen Split-Verhältnis von 1:4 gehandelt. Unternehmen erhoffen sich durch den Split ihrer Aktien ein erhöhtes Interesse breiterer Investorengruppen. Seit dem Split vom 20. Juli konnte die Aktie geringfügig zulegen. Alleine im letzten Quartal verteuerte sich das Papier um rund 30%.

RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 BIONTECH SE (ADRS) A2PSR2 936 2 NVIDIA CORP. 918422 545 3 MODERNA INC. A2N9D9

475 4 CUREVAC N.V. A2P71U 413 5 NEL ASA A0B733

394 6 APPLE INC. 865985 353 7 SUNHYDROGENE INC. A2P662 315 8 LINDE PLC A2DSYC 311 9 AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC. A1W90H 273 10 AMAZON.COM INC. 906866 225

* gemessen an der Anzahl der Preisstellungen im Zeitraum vom 15. Juli bis zum 21. Juli 2021 an der Börse Stuttgart





