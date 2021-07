Im Fokus: Aktienmärkte International

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

An der Wall Street standen dieser Tage die Quartalszahlen von US-Banken im Fokus. Wie diese ausgefallen sind und worauf sich Anleger freuen können, erfahren Sie in unserem Spezialeinblick.

Neben den Quartalszahlen werden aber vor allem die Entwicklungen der Inflationsdaten in den USA verfolgt. Wie in dieser Woche bekannt wurde, ist die US-Inflation auf das Rekordniveau von 5,4% angesprungen und liegt damit so hoch wie seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr. Auch wenn Fed-Chef Jerome Powell die Märkte mit seinen Aussagen vorerst beruhigen konnte, bleibt der Faktor Inflation dem Aktienmarkt auf absehbare Zeit vermutlich erhalten.

Der Dow schließt die Woche trotz aller Ungewissheiten nahe seines Allzeithochs ab und notiert knapp unter der Marke von 35.000 Punkten.





Interessante Entwicklungen im Detail:





Impfstoff-Aktien





Weiterhin großer Beliebtheit unter Stuttgarter Anlegern erfreuen sich die beiden Impfstoff-Werte BioNTech (WKN A2PSR2) und CureVac (WKN A2P71U). Während die Papiere des Mainzer Konzerns BioNTech auf Wochensicht knapp 3% zulegen können, beendet CureVac die Handelswoche mit einem Minus von rund 10%. Wie zu Wochenmitte bekannt wurde, verkauften mehrere CureVac-Manager Aktienpakete im Wert von knapp 39 Millionen Dollar. Die Verkäufe fanden Berichten der Amerikanischen Börsenaufsicht SEC zufolge kurz nach Bekanntgabe der enttäuschenden Ergebnisse der Impfstoff-Studie statt. Die Nachricht sorgte auch bei Anlegern für wenig Begeisterung, die die Aktie gen Süden schickten.

Apple





Auf neue Allzeithochs sprintet derweil die Aktie des iPhone-Konzerns Apple. Wie verschiedene Medien berichten, soll Apple (WKN 865985) seine Produktion für die neue iPhone-Generation zum Verkaufsstart im Herbst auf 90 Millionen Stück hochgefahren haben. In den letzten Jahren produzierte man in etwa „nur“ 75 Millionen Smartphones zum Verkaufsstart. Die Aktie kann auf Wochensicht über 4% zulegen und markierte bei 126,44 Euro in dieser Woche ein neues Allzeithoch.

RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 BIONTECH SE (ADRS) A2PSR2 668 2 CUREVAC N.V. A2P71U 509 3 APPLE INC. 865985

399 4 STANDARD LITHIUM LTD. A2DJQP 311 5 AMAZON.COM INC. 906866

308 6 NEL ASA A0B733 307 7 SGOCO GROUP LTD. A2ADSL 297 8 AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC. A1W90H 288 9 SAMSUNG SDI CO. LTD. (GDRS) 923086 282 10 ASML HOLDINGS N.V. A1J4U4 279

* gemessen an der Anzahl der Preisstellungen im Zeitraum vom 8. Juli bis zum 14. Juli 2021 an der Börse Stuttgart





