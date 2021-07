Im Fokus: Aktienmärkte International

Weitere Suchergebnisse zu "CureVac":

Höchststände in Amerika: Nachdem in der letzten Woche der Technologie-Index Nasdaq 100 ein neues Hoch erreichte, war es in dieser Woche für den breiter gefassten S&P 500 soweit. Im Wochenverlauf konnte der Index die Marke von 4.300 Punkten knacken und notierte damit so hoch wie noch nie. Nicht ganz unbeteiligt daran war unter anderem das Technologie-Dickschiff Facebook (WKN A1JWVX) – das in dieser Woche ebenfalls Historisches erreichte. Mehr dazu in unserem Einzelwerte-Check.

CureVac





Die schlechten Nachrichten für die einstige Impfstoff-Hoffnung CureVac (WKN A2P71U) reißen nicht ab. Gestern musste das Unternehmen verkünden, dass auch eine abschließende Studie zum Impfstoff lediglich eine Wirksamkeit von 48% feststellen konnte. Anleger reagierten entsprechend enttäuscht und verkauften die Aktie auf breiter Front. Dennoch steht auf Wochensicht ein ansehnliches Plus zu Buche. Kein Wunder, da die Aktie nach der ersten Veröffentlichung der Impfstoff-Studie bereits starke Kursverluste hinnehmen musste und dementsprechend von einem deutlich niedrigeren Niveau kommt.

Facebook





Unter unseren Anlegern zwar nicht unter den meistgehandelten Aktien vertreten – dafür aber dennoch maßgeblich mit für die neuen Hochs in den US-Indizes verantwortlich – ist definitiv die Aktie von Facebook. Der Konzern schaffte in dieser Woche Historisches und durchbrach zum ersten Mal die Schallmauer von einer Billion US-Dollar Marktkapitalisierung. Grund für den Kurssprung ist ein Sieg Facebooks vor einem US-Gericht. Mehrere US-Bundesstaaten sowie die US-Regierung hatten Facebook vorgeworfen, eine monopolartige Stellung im Markt für soziale Medien inne zu haben und diese unfair zu nutzen. Nun wies das Gericht die Klage vorerst ab – und sorgte damit für gute Laune bei Facebook-Aktionären. Seit Jahresbeginn konnte die Facebook-Aktie (WKN A1JWVX) rund 30% zulegen.

Übrigens: Lediglich 17 Jahren hat es gedauert, bis Facebook die Billionen Dollar-Marke knackte. Damit ist das Unternehmen das bisher jüngste, dem das gelang.

