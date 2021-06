Im Fokus: Aktienmärkte International

Dow Jones

Auch in dieser Woche zeigt sich im amerikanischen Leitindex Dow Jones im Vergleich zum DAX ein ähnliches Bild wie in der vergangenen Handelswoche. Während der deutsche Index ein neues Allzeithoch markieren konnte, schaffte es der Dow nicht, sein 52-Wochenhoch bei knapp 35.100 Punkten anzulaufen. Auf Wochensicht steht der Dow nahezu unverändert bei rund 34.500 Punkten.

Für Aufsehen sorgten in dieser Woche nicht nur die Meme-Stocks – auch Impfstoff-Unternehmen standen im Fokus der Anleger.

Während in den USA bereits knapp die Hälfte der Bevölkerung geimpft ist, sieht es in viele Teilen der Welt nicht ganz so gut aus. Deswegen kündigte die US-Regierung in dieser Woche an, 500 Millionen Impfdosen der Hersteller BioNTech (WKN A2PSR2) und Pfizer (WKN 852009) zu bestellen, um diese an ärmere Länder der Welt zu liefern. Vor einigen Wochen wurde noch offen diskutiert, ob der Patentschutz für die Impfstoffe der Pharma-Unternehmen nicht ganz ausgesetzt werden sollte, um eine schnelle Bereitstellung von Impfstoffen auf der ganzen Welt sicherzustellen. Nun entschied sich die US-Regierung für eine andere Lösung. Den Aktionären von BioNTech und Pfizer wird diese Lösung vermutlich mehr zusagen. Auch die Aktien von Moderna (WKN: A2N9D9) und CureVac (WKN A2P71U) wurden in dieser Handelswoche rege auf dem Stuttgarter Börsenparkett gehandelt.

Neben der deutschen Aktie Windeln.de wurden auf dem Stuttgarter Börsenparkett auch die amerikanischen Meme-Stocks AMC (WKN A1W90H) und BlackBerry (WKN A1W2YK) rege gehandelt. Während die Papiere von AMC seit Jahresbeginn erstaunliche 2.000% zulegen konnten, steht bei der Aktie von BlackBerry ein Kursplus von rund 130% zu Buche. Auch bei diesen beiden Aktien ist der Risikohinweis der Bafin zu beachten, die vor Aktienkäufen nach Aufrufen in sozialen Medien zur Vorsicht rät.

RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 BIONTECH SE (ADRS) A2PSR2 1.324 2 CUREVAC N.V. A2P71U 1.116 3 AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC. A1W90H 977 4 SUNHYDROGEN INC. A2P662 382 5 MODERNA INC. A2N9D9 370 6 BLACKBERRY LTD. A1W2YK 366 7 NEL ASA A0B733 356 8 PLUG POWER INC. A1JA81 323 9 BYD CO. LTD. A0M4W9 227 10 LINDE PLC

A2DSYC 221

* gemessen an der Anzahl der Preisstellungen im Zeitraum vom 3. Juni bis zum 9. Juni 2021 an der Börse Stuttgart

