Im Fokus: Aktienmärkte International

Anders als im DAX liegen die Allzeithochs des Dows bei rund 35.000 Punkten bereits einige Wochen zurück. Auch der breiter gefasste S&P 500 sowie der Technologie-Index Nasdaq 100 schafften es nicht, ihre Allzeithochs aus dem Mai erneut zu übertreffen. Während es auch in den USA ruhiger rund um die Berichtssaison werden wird, sorgen die sogenannten „MEMEStocks“ wieder für Aufsehen. Auch in Stuttgart werden die Papiere von AMC Entertainment und Co. rege gehandelt.

Spitzenreiter unter Stuttgarter Anlegern waren in dieser Woche die Papiere der Kinokette AMC Entertainment (WKN A1W90H). Unter den sogenannten „MEMEStocks“ wird die Aktie von AMC in Reddit-Foren aktuell am heißesten diskutiert und auch in Stuttgart am meisten gehandelt. Ein Blick auf die Performance-Übersicht auf dem AMC-Factsheet zeigt fulminante Kursausschläge. Alleine seit Anfang des Jahres legte die Aktie um fast 1.300 Prozent zu.

Neben den sogenannten „MEMEStocks“ und einigen Wasserstoff-Aktien wurden auch die Papiere der beiden deutschen Impfstoff-Hersteller in Stuttgarter rege gehandelt. Während BioNTech-Papiere (WKN A2PSR2) auf Wochensicht rund 5% zulegen können, büßt die Aktie von CureVac (WKN A2P71U) rund 5% ein. Obwohl CureVac letztes Jahr noch als Vorreiter in der Impfstoff-Industrie für ein Corona-Vakzin war, können die Tübinger noch immer auf kein fertiges Mittel verweisen. Die Mainzer BioNTech hingegen produzieren und vertreiben ihren Impfstoff gemeinsam mit Pfizer bereits Millionenfach. Kürzlich wurde bekannt, dass der BioNTech-Impfstoff nun auch an Kinder verimpft werden kann.

RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC

A1W90H

916 2 SUNHYDROGEN INC

A2P662

630 3 CUREVAC N.V

A2P71U

593 4 BIONTECH SE (ADRS)

A2PSR2

477 5 NEL ASA A0B733 398 6 PLUG POWER INC.

A1JA81

387 7 AIRBUS SE 938914 363 8 LINDE PLC

A2DSYC

238 9 BYD CO. LTD. A0M4W9 217 9 OATLY GROUP AB (ADRS)

A3CQRG

217

* gemessen an der Anzahl der Preisstellungen im Zeitraum vom 27. Mai bis zum 1. Juni an der Börse Stuttgart

