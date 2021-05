Im Fokus: Aktienmärkte International

Weitere Suchergebnisse zu "Linde PLC":

Dow Jones

Auch die Kurse an der Wall Street schwanken in dieser Handelswoche zum Teil deutlich hin und her. Sowohl die Inflationsraten als auch die Zinsentwicklung der 10-jährigen US-Staatsanleihen bleiben bei Anlegern weiter im Fokus. Deutlich weniger volatil zeigen sich indes aber die Quartalszahlen einiger US-Großkonzerne wie die des Baumarkt-Riesen Home Depot oder der Supermarktkette Wal-Mart. Auch die Fed konnte die Märkte nach ihrer letzten Zinssitzung wieder etwas beruhigen. Der Dow beendet seine Handelswoche nahezu unverändert bei rund 34.000 Punkten.

Weiterhin gefragt unter Stuttgarter Anlegern sind die Papiere der deutschen Impfstoff-Konzerne BioNTech & CureVac.

BioNTech (WKN A2PSR2) unterzeichnete erst gestern Nachmittag einen neuen Vertrag mit der EU über die Lieferung von weiteren 1,8 Millionen Impfstoff-Dosen. Die Aktie kann auf Wochensicht rund 5% zulegen.

Auch CureVac (WKN A2P71U) hofft auf eine baldige Notfallzulassung für seinen Impfstoff. Verschiedenen Medienberichten zufolge arbeitet CureVac bereits an einem Corona-Impfstoff der zweiten Generation. Dieser soll dem Vakzin der Konkurrenz um einiges voraus sein. Bei Aktionären scheinen die Meldungen gut anzukommen – die Aktie gewinnt auf Wochensicht stolze 18%.

Für die Papiere des Elektromobilitäts-Konzerns aus den Vereinigten Staaten könnte es bald ungemütlich an der Börse werden – zumindest wenn es nach dem Star-Investor Michael Burry geht. Wie dieser Tage bekannt wurde, hat sich der Shortseller per Ende des ersten Quartals mit über 800.000 Puts auf die Tesla-Aktie eingedeckt. Das entsprach zu diesem Zeitpunkt einer guten halben Milliarde US-Dollar.

Burry sah als einer der wenigen das Platzen der Immobilienblase in den USA voraus. Die Tesla-Aktie (WKN A1CX3T) notiert auf Monatssicht gut 20% tiefer.

RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 BIONTECH SE (ADRS) A2PSR2

863 2 CUREVAC N.V. A2P71U

859 3 SUNHYDROGEN INC. A2P662 569 4 NEL ASA A0B733

521 5 TESLA INC. A1CX3T

480 6 PLUG POWER INC. A1JA81

419 7 COINBASE GLOBAL INC. A2QP7J 371 8 AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC. A1W90H

392 9 LINDE PLC A2DSYC

299 10 ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD. (ADRS) A117ME

287

* gemessen an der Anzahl der Preisstellungen im Zeitraum vom 12. Mai bis zum 19. Mai an der Börse Stuttgart





