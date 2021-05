Im Fokus: Aktienmärkte International

Weitere Suchergebnisse zu "Linde PLC":

In den USA zeigt sich bei den Leitindizes ein deutlich gespaltenes Bild. Während der Leitindex Dow Jones auf Wochensicht mit 1% leicht zulegen konnte, sieht es beim Technologie-Index Nasdaq 100 deutlich schlechter aus; auf Wochensicht verlieren die amerikanischen Technologie-Werte rund 3%. Grund für die starken Abverkäufe ab Dienstag waren Marktbeobachtern zufolge Aussagen der aktuellen US-Finanzministerin Janet Yellen. Die ehemalige Notenbankerin dachte am Dienstag laut über mögliche Zinssteigerungen im Laufe des Wirtschaftsanschwungs nach. Das sorgte vor allem bei den zum Teil sehr hoch bewerteten Technologie-Aktien für deutlichen Verkaufsdruck.

Auch für die beiden deutschen Impfstoff-Unternehmen BioNTech (WKN A2PSR2) und CureVac (WKN A2P71U) neigt sich eine hoch volatile Handelswoche ihrem Ende zu. Nachdem BioNTech-Papiere zum Wochenstart noch neue Allzeithochs markierten, kamen die Kurse im Laufe der Wochen deutlich ins Rutschen. Was war passiert? Medienberichten zufolge denkt man in Amerika über eine Aussetzung des Patentschutzes für Impfstoffe nach, um der Pandemie schneller Herr zu werden. Das wären aus betriebswirtschaftlicher Sicht entsprechend schlechte Nachrichten für die beiden deutschen Impfstoff-Hersteller. Sowohl BioNTech-Aktien (-24%) als auch CureVac-Papiere (-23%) verloren auf Wochensicht deutlich an Wert.

Seit Wochen werden auch die Papiere der internationalen Wasserstoff-Unternehmen rund um Nel ASA (WKN A0B733) und Co. in Stuttgarter äußerst rege gehandelt. Dieser Tage wurden in den Wasserstoff-Aktien aber vermehrt Verkaufsorders ausgeführt. Woran das lag, erfahren Sie in unserem Spezialeinblick der Woche.

RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 BIONTECH SE (ADRS) A2PSR2

3.286 2 CUREVAC N.V. A2P71U

1.738 3 NEL ASA A0B733 1.080 4 BALLARD POWER SYSTEMS INC. A0RENB

505 5 AMAZON.COM INC. 906866

482 6 PLUG POWER INC. A1JA81

471 7 BYD CO. LTD. A0M4W9 468 8 SUNHYDROGEN INC. A2P662

456 9 APPLE INC. 865985

454 10 LINDE PLC A2DSYC

331

* gemessen an der Anzahl der Preisstellungen im Zeitraum vom 29. April bis zum 5. Mai an der Börse Stuttgart





