Im Fokus: Aktienmärkte International

Dow Jones

Die Berichtssaison in den USA läuft auf Hochtouren – und hielt vor allem im Technologie-Bereich so einige Überraschungen bereit. Mehr dazu lesen Sie in unserem Spezialeinblick.

Dem stärker auf die sogenannte „old economy“ setzenden Leitindex Dow Jones helfen die positiven Quartalszahlen in dieser Woche jedoch nicht – kein Wunder, denn von den großen Tech-Konzernen befinden sich im „Dow“ lediglich Apple und Microsoft. Alphabet, Facebook und Amazon, die allesamt in dieser Woche Zahlen vorlegten, sind kein Bestandteil des 30 Werte umfassenden Dow Jones. Auf Wochensicht verliert der Index leicht um 0,2%.

Der meistgehandelte Wert der vergangenen Handelswoche war die CureVac-Aktie (WKN A2P71U). Die Papiere des Tübinger Impfstoff-Unternehmens können von einer Meldung profitieren, wonach die Zulassung für den Impfstoff bereits im Mai oder Juni erteilt werden könnte. Bisher war das Unternehmen frühestens von einer Zulassung Ende Juni ausgegangen. CureVac befindet sich eigenen Angaben zu Folge in der finalen Phase der klinischen Phase lll-Studie, an der etwas 40.000 Probanden teilnehmen. Die Aktie legt auf Wochensicht über 4% zu.

Sehr rege gehandelt wurden auch die Papiere des Mainzer Impfstoff-Herstellers BioNTech (WKN A2PSR2). Die Papiere können im Wochenverlauf zulegen und gewinnen rund 8%. Während das Impftempo in Deutschland zunimmt und mittlerweile bereits über 25% der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland die erste Impfdosis verabreicht bekommen hat, arbeitet BioNTech Medienberichten zufolge auch daran, einen Impfstoff für Kinder auf den Markt zu bringen.

RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 CUREVAC N.V. A2QP7J

1.321 2 BIONTECH SE (ADRS) A2PSR2

1.307 3 SUNHYDROGEN INC. A2P662 581 4 COINBASE GLOBAL INC. A2QP7J

548 5 UIPATH INC. (A) A3CND6

443 6 PLUG POWER INC. A1JA81

389 7 NEL ASA A0B733 315 8 AMAZON.COM INC. 906866

282 9 APPLE INC. 865985

274 10 MICROSOFT CORP. 870747

273

* gemessen an der Anzahl der Preisstellungen im Zeitraum vom 22. April bis zum 28. April an der Börse Stuttgart





