Im Fokus: Aktienmärkte International

Dow Jones

Für den amerikanischen Leitindex Dow Jones verlief die Handelswoche ähnlich erfolgreich wie die vom DAX. Bereits am Montag konnte der Dow sein zwischenzeitliches Allzeithoch bei gut 33.250 Punkten erreichen. Auch in Amerika stehen nach Ostern einige Hauptversammlungen an. Den Beginn macht in den USA Mitte April der BASF-Konkurrent DowDupont.

Spannend dürften in der kommenden Handelswoche auch die Quartalszahlen des Personaldienstleisters Paychex werden, da sich anhand der Zahlen Rückschlüsse auf die gesamtwirtschaftliche Stimmung im Land ziehen lassen können.

Interessante Entwicklungen im Detail:





BioNTech





Die meistgehandelten Auslandswerte aus der Impfstoff-Industrie kommen zwar ursprünglich aus Deutschland – werden aber aufgrund des Listings in den USA (BioNTech) bzw. den Niederlanden (CureVac) als Auslandswerte gezählt. Die positiven Jahreszahlen von BioNTech kamen aber vermutlich sowohl dies- als auch jenseits des Atlantiks gut an. Die Mainzer konnten die Schätzungen der Analysten deutlich übertreffen und wiesen für das vergangene Geschäftsjahr sogar einen kleinen Gewinn von 6 Cent pro Aktie aus. Daraufhin konnte die Aktie kräftig zulegen und notiert auf Wochensicht knapp 12% fester.

Zum Factsheet | Kaufen | Verkaufen





Wasserstoff-Branche





Weiterhin äußerst rege gehandelt werden unter Stuttgarter Anlegern die Papiere von Wasserstoff-Unternehmen wie SunHydrogen (WKN A2P662) und Plug Power (WKN A1JA81).

Von ihren Hochs bei 25 Cent musste die SunHydrogen-Aktie knapp zwei Drittel ihres Wertes einbüßen und notiert nun knapp unter der 10 Cent-Marke.

Für die Plug Power-Papiere ging es derweil um circa 50% gen Süden – nachdem das Unternehmen vor einigen Wochen ankündigte, seine Bilanzen revidieren zu müssen.

Zum Factsheet | Kaufen | Verkaufen













RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 BIONTECH SE (ADRS) A2PSR2

757 2 SUNHYDROGEN INC. A2P662

693 3 PLUG POWER INC. A1JA81

552 4 CUREVAC N.V. A2P71U

540 5 NEL ASA A0B733

451 6 BAIDU.COM (ADRS) A0F5DE

370 7 TESLA INC. A1CX3T

338 8 GAMESTOP CORP. A0HGDX

336 9 LINDE PLC A2DSYC

312 10 88 ENERGY LTD. A14PRT

311

* gemessen an der Anzahl der Preisstellungen im Zeitraum vom 25. März bis zum 31. März an der Börse Stuttgart

Finanztrends Video zu Baidu ADR



mehr >

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.