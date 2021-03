Im Fokus: Aktienmärkte International

Dow Jones

Auch für den amerikanischen Leitindex Dow Jones ging es in der vergangenen Handelswoche spürbar bergab. Nachdem der Index in der vergangenen Woche bei über 33.000 Punkten noch ein neues Allzeithoch erreichen konnte, nahmen Anleger in dieser Woche scheinbar vorerst Gewinne mit. Für Aufsehen sorgte am Donnerstag ein weiteres Mal Fed-Chef Jerome Powell, der ankündigte, bis zu einer vollständigen Erholung der Wirtschaft an der ultralockeren Geldpolitik festhalten zu wollen. Im ersten Schritt gehe es dann darum, die Anleihekaufprogramme von aktuell 120 Milliarden US-Dollar „allmählich“ herunterzufahren.

In der kommenden – durch das Osterwochendende verkürzten – Handelswoche werden unter anderem Quartalszahlen der Drogeriemarkt-Kette Walgreens Boots Alliance (WKN A12HJF) sowie vom weltweit größten Gewürzhersteller McCormick (WKN 858250) erwartet.

Wasserstoff-Branche





Auch in dieser Woche bleiben die Aktien von Wasserstoff-Konzernen unter Stuttgarter Anlegern gefragt. Unter den zehn meistgehandelten Papieren sind alleine fünf Stück vertreten, die vorranging oder zum Teil mit Wasserstoff-Technologien ihr Geld verdienen. Sowohl die kleineren Unternehmen rund um Nel ASA (WKN A0B733) oder SunHydrogen (WKN A2P662) als auch der Industriegase-Konzern Linde (WKN A2DSYC) wurden in den vergangenen Handelstagen rege gehandelt. Kursverluste verzeichnete vor allem die Plug Power-Aktie (WKN A1JA81).

Auch bei anderen Wasserstoff-Werten setzt sich der Abwärtstrend weiter fort, sie notieren auf Wochensicht teils deutlich im Minus. Am härtesten traf es die Aktie von Clean Power Capital (WKN A2QG78), die ein Drittel ihres Wertes einbüßte. Womöglich nehmen Anleger nehmen nach den teils fulminanten Kursgewinnen der letzten Tage nun Gewinne mit.

Mehr über die Wasserstoff-Branche erfahren Sie in unserem Wasserstoff-Spezial.

RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 PLUG POWER INC. A1JA81

687

2 SUNHYDROGEN INC. A2P662

497 3 CLEAN POWER CAPITAL CORP. A2QG78

417 3 NEL ASA A0B733

417 5 CUREVAC N.V. A2P71U

416 6 TESLA INC. A1CX3T

359 7 BYD CO. LTD. A0M4W9

349 8 BIONTECH SE (ADRS) A2PSR2

347 9 LINDE PLC A2DSYC

326 10 REACT ENERGY PLC A1W982

313

* gemessen an der Anzahl der Preisstellungen im Zeitraum vom 18. März bis zum 24. März an der Börse Stuttgart

