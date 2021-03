Im Fokus: Aktienmärkte International

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Auch der amerikanische Leitindex Dow Jones konnte in dieser Woche neue Allzeithochs markieren. Der 30 Werte umfassende Index notiert auf Wochensicht fast 3% höher. Am Mittwochabend hatte Fed-Chef Jerome Powell angekündigt, an der lockeren Geldpolitik sowie den niedrigen Zinsen festzuhalten. Nachdem in der letzten Woche der deutsche Sportartikelhersteller adidas seine Jahresbilanz vorlegte, war in dieser Woche US-Konkurrent Nike an der Reihe und konnte die Erwartungen ebenfalls erfüllen. Über die letzten Monate schnitt die Nike-Aktie deutlich besser ab als die Papiere von adidas.

Für Schlagzeilen negativer Art sorgte indes ein Börsen-Liebling der vergangenen Monate.

Ähnlich turbulent wie Volkswagen erging es in dieser Handelswoche auch Plug Power (WKN A1JA81). Doch sorgte das Unternehmen im Gegensatz zu den Wolfsburgern vor allem für negative Schlagzeilen. So wurde am Dienstagabend bekannt, dass es in der Bilanz des Wasserstoff-Unternehmens Ungereimtheiten gibt. Wie die Wirtschaftsprüfer von KPMG feststellten, wurden Buchwerte falsch bilanziert. Auch Forschungs- und Entwicklungskosten sollen falsch klassifiziert worden sein. Die Aktie büßte in Folge dieser Meldung bis zu 25% ein.

Nachdem die US-Investmentbank Cowen die Aktie jedoch als „überverkauft“ einstufte und den Titel auf dem ermäßigten Niveau als „einzigartige Kaufgelegenheit“ bezeichnete, machten sich vermeintliche Schnäppchenjäger daran, die Aktie wieder einzusammeln. So beträgt das Wochenminus für Plug Power „nur“ 15%.

Welche Wasserstoff-Aktien unsere Anleger darüber hinaus handeln, erfahren Sie in unserem Spezialeinblick.

RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 PLUG POWER INC. A1JA81

1.151

2 SUNHYDROGEN INC. A2P662

652 3 GAMESTOP CORP. A0HGDX

634 4 NEL ASA A0B733

594 5 APPLE INC. 865985

531 6 BALLARD POWER SYSTEMS INC. A0RENB

389 6 CUREVAC N.V. A2P71U

389 8 BIONTECH SE (ADRS) A2PSR2

379 9 LINDE PLC A2DSYC

377 10 XIAOMI CORP. A2JNY1

367

* gemessen an der Anzahl der Preisstellungen im Zeitraum vom 11. März bis zum 17. März an der Börse Stuttgart





