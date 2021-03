Im Fokus: Aktienmärkte International

Dow Jones

Auch für den amerikanischen Leitindex Dow Jones ging es in dieser Woche mit knapp 32.400 Zählern auf ein neues Allzeithoch. Während der von vielen Finanzexperten als anachronistisch empfundene „Old-Economy“-Index Dow Jones auf Monatssicht immerhin 3% zulegen kann, büßte der Technologie-Index Nasdaq 100 über 6,5% ein. Einige Experten meinen in diesem Kursverlauf den Beginn einer Sektor-Rotation zu erkennen. Aus den seit vielen Monaten gut laufenden Technologie- und Growth-Aktien könnte demnach weiter Geld abfließen und in sogenannte Value-Titel umgeschichtet werden. Ob sich diese Theorie einiger Börsen-Experten bewahrheitet, bleibt indes abzuwarten.





Interessante Entwicklungen im Detail:





Wasserstoff-Branche





Weiter rege gehandelt unter den Anlegern werden weiterhin die Papiere der Wasserstoff-Unternehmen SunHydrogen (WKN A2P662), Plug Power (WKN A1JA81) & Nel ASA (WKN A0B733). Die Werte können in dieser Woche die üppigen Kursverluste der letzten Wochen immerhin zum Teil wettmachen und präsentierten sich in dieser Woche größtenteils auf der Gewinnerseite.

Wenn Sie mehr über die Wasserstoff-Branche erfahren wollen, empfehlen wir Ihnen unseren Spezialeinblick zum Thema Wasserstoff.

Zum Factsheet | Kaufen | Verkaufen





Tesla





Beim Blick auf umweltfreundlichere Mobilitätsformen darf neben der Wasserstoff-Technologie freilich auch die Elektromobilität nicht fehlen. Und wo von Elektromobilität die Rede ist, ist der US-Konzern Tesla nicht weit. Auch die Tesla-Papiere (WKN A1CX3T) konnten sich in den vergangenen Handelstagen unter hohen Umsätzen von ihrer zwischenzeitlichen Schwächephase erholen und notieren bei rund 580 Euro. Zum Allzeithoch bei 740,50 Euro fehlen der Aktie aber noch einige Prozent.

Zum Factsheet | Kaufen | Verkaufen

Finanztrends Video zu Nel ASA



mehr >

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.