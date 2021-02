Im Fokus: Aktienmärkte International

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Nikkei 225

Eine historische Handelswoche neigt sich für den japanischen Leitindex Nikkei ihrem Ende zu. Der 225 Werte umfassende Index konnte in dieser Woche erstmals seinen von vor über 30 Jahren errungenen Höchststand von 30.000 Indexpunkten überspringen. Das Land der aufgehenden Sonne hat seit Jahrzenten mit einer überalterten Gesellschaft sowie deflationären Tendenzen zu kämpfen; die Aktien-Märkte liefen Jahrzehnte lang anderen Indizes westlicher Industrie-Nationen hinterher. Auf Jahressicht steht für den Nikkei aber immerhin ein Plus von stolzen 30% zu Buche.





Interessante Entwicklungen im Detail:





Wasserstoff





Unter den meistgehandelten Auslandswerten finden sich vor allem Aktien zweier Branchen wieder: aus der Wasserstoff- und Cannabis-Branche. Für Aktien des Wasserstoff-Sektors wie Plug Power, Nel ASA und SunHydrogen ging es in den vergangenen Handelstagen teils rapide bergab. So mussten die Papiere von Nel ASA nach Vorlage der Quartalszahlen am Donnerstag über 10% Kursverlust verkraften. Bei Plug Power ging es auf Wochensicht gar über 20% gen Süden. Nach den fulminanten Kursgewinnen der letzten Wochen und Monate scheinen Anleger in dieser Woche vermehrt Gewinne mitzunehmen.

Cannabis





Auch die zweite Branche im Fokus der Anleger, die Cannabis-Branche, musste in dieser Woche deutliche Kursverluste verkraften. Sowohl die Aktie von Tilray als auch die Papiere von Aurora Cannabis verloren in der vergangenen Handelswoche um die 30%. Die Branche ist vor allem seit der Wahl von Joe Biden in den Fokus der Anleger gerückt. Marktbeobachter erwarten für Cannabis-Unternehmen im Falle einer Liberalisierung der Drogenpolitik in den USA große Wachstums-Chancen.

RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 TUI AG

TUAG00

949 2 BAYER AG

BAY001

867 3 VARTA AG

A0TGJ5

855 4 DEUTSCHE TELEKOM AG 555750

845 4 SAP SE 716460

845 6 BASF SE

BASF11

636

7 DAIMLER AG

710000 620

8 DEUTSCHE BANK AG

514000

597 9 E.ON SE

ENAG99

596 10 INFINEON TECHNOLOGIES AG

623100

576

