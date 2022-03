Flucht in mobile Sachwerte - worauf Anleger jetzt achten sollten

Anleger auf der ganzen Welt stehen derzeit vor der Wahl: Alternativen zu herkömmlichen Anlagestrategien suchen oder weiterhin in Börsenwerte investieren?

Letzteres bringt seit einiger Zeit mehr Leid als Freud, da der Aktienmarkt starken Schwankungen unterlegen ist und auch der Blick in die Zukunft instabile Kursverläufe erahnen lässt. So wird immer öfter die Frage nach Alternativen laut. Anleger gehen dazu über, in mobile Sachwerte zu investieren. Klassischerweise kommen dann Gold oder Diamanten ins Spiel, aber auch Farbedelsteine eignen sich als Sachanlage. Chris Pampel, Geschäftsführer des Deutschen Edelstein Kontors, erklärt im nachfolgenden Gastbeitrag, warum Farbedelsteine immer beliebter werden und was sie zu einer echten Alternative macht.

**Gold und seine Tücken**

Schon immer galt Gold als lohnenswerte Alternative zu Aktien und Derivaten Produkten. Dem Edelmetall wird grundsätzlich die Eigenschaft zugeschrieben, dass es niemals an Wert verlieren wird, ganz gleich, was sich weltwirtschaftlich so tut. Das mag zwar richtig sein, allerdings erlebt das an der Londoner Börse notierte Gold mittlerweile ebenfalls starke Kursschwankungen. Zudem gestaltet sich die Beschaffung von Gold immer schwieriger, da Händler kaum noch von ihrer Ware abgeben und ein regelrechter Ausverkauf stattfindet. Für Anleger würde der jetzige Zeitpunkt einen hohen Einstiegspreis und ein hohes Risiko bedeuten. Was ebenfalls bedacht werden muss: Gold ist nur bis zu einem bestimmten Wert wirklich mobil, sodass es unmöglich ist, ein größeres Vermögen auf kleinem Raum zu bündeln.

**Diamanten auf dem Prüfstand**

Diamanten sind zwar heiß begehrt, in ihrem Vorkommen jedoch gar nicht so selten, wie man als Laie vielleicht annehmen mag. Immer wieder finden sich hochwertige Steine gleicher Größe und gleicher Qualität. Zudem findet bei Diamanten eine künstlich regulierte Lagerhaltung statt, was für manchen Anleger eine Herausforderung darstellen kann. Der Markt wird im Wesentlichen von zwei großen Playern dominiert. Zumindest sind Diamanten mobil und weisen im Gegensatz zu Gold keine metallischen Effekte auf. Sie sind auch wertvoller als Gold, wenn man die beiden Investments gewichtsmäßig gegenüberstellt. Eine Vermögenskonzentration auf kleinem Raum ist demnach möglich.

**Farbedelsteine als Sachanlage**

Was macht es für einen Investor nun reizvoll, sein Geld in Farbedelsteinen anzulegen? Grundsätzlich möchte jeder Investor eine Vermehrung seines Vermögens erzielen, wenn er einen Vermögenswert kauft und diesen nach Ablauf einer gewissen Zeit wieder verkauft. Vor dem Hintergrund dieses Grundgedankens eignen sich Farbedelsteine hervorragend, vorausgesetzt man möchte langfristig investieren. “Der größte Pluspunkt dieser speziellen Asset Klasse ist ihre Seltenheit”, sagt Chris Pampel vom Deutschen Edelsteinkontor. In der Tat ist es so, dass Smaragde, Rubine und Saphire deutlich seltener in der Natur vorkommen als beispielsweise Diamanten. Und von diesen Vorkommen sind lediglich zwei bis drei Prozent als Investment-Farbedelstein geeignet, worin sich der hohe Wert begründet. Farbedelsteine sind also wertvoll und knapp. Hinzu kommt, dass ihre Vorkommen irgendwann erschöpft sein werden, sodass ab diesem Zeitpunkt in der Zukunft nur noch diejenigen Steine gehandelt werden können, welche schon in Umlauf sind, wodurch sich eine weitere Wertsteigerung ergeben wird.

**Weitere Eigenschaften von Farbedelsteinen**

Investment-Farbedelsteine dürfen nicht behandelt sein und müssen von Natur aus exzellente Eigenschaften besitzen, was die Farbe und die Reinheit angeht. Daran bemisst sich unter anderem auch der Wert - Farbedelsteine werden anhand der “vier Cs” beurteilt: Carat (Carat), Clarity (Reinheit), Cut (Schliff) und Color (Farbe). Ähnlich wie bei Immobilien die Lage die Qualität bestimmt, sind diese vier Eigenschaften entscheidend, wenn es um die Qualität eines einzelnen Steines geht. Seriöse Anbieter ergänzen zwei weitere Cs: Certificate (Befundbericht/Zertifikat) und Confidence (Wertgutachten). Da es dem Laien nicht möglich ist, zu erkennen, ob es sich um einen höchst kostbaren Investment-Stein oder “nur” um einen Schmuckstein handelt, bieten diese beiden Cs Anlegern und Einsteigern Sicherheit bei der Kaufentscheidung. Investment-Farbedelsteine haben keine metallischen Effekte, sind mobil und ermöglichen dem Investor ein großes Vermögen auf kleinstem Raum zu konzentrieren. Es gibt sie in unterschiedlichsten Größen, was es leicht macht, Farbedelstein-Portfolios zu splitten.Schwankungen im Preis gibt es nahezu keine, da Farbedelsteine weder an den Börsen gehandelt werden, noch - wie bei Diamanten - der Markt durch Lagerhaltung künstlich reguliert wird.

**Zusammenfassung und Conclusio**

“Eine Beimischung von fünf bis zehn Prozent Sachinvestition ins Portfolio ist derzeit auf dem Prüfstand”, gibt Chris Pampel zu bedenken. Gemeint ist: Während früher galt, dass fünf bis zehn Prozent eines Investment-Portfolios aus Farbedelsteinen bestehen sollte, tut sich heutzutage die Frage auf, ob es nicht Sinn macht, diesen Anteil zu erhöhen und dabei vorrangig auf Werte zu setzen, die mobil und wenig volatil in der Wertentwicklung sind - wie eben beispielsweise Farbedelsteine, die aufgrund ihrer positiven Eigenschaften und Seltenheit auf dem Markt an Beliebtheit gewinnen.

Gold und Diamanten können ebenfalls in Betracht gezogen werden, sind aus Anlegersicht mittlerweile aber weniger zu empfehlen als eine Investition in Farbedelsteine. Die Prognose ist die, dass Rubine, Saphire und Smaragde in der Zukunft alleine schon deshalb einen tollen Wertgewinn versprechen, weil ihre natürlichen Vorkommen voraussichtlich in nicht allzu ferner Zukunft versiegen werden. Anhand der sechs statt der gewohnten vier Cs können Anleger sichergehen, die richtige Kaufentscheidung zu treffen.

**Experten-Vita**

Chris Pampel ist Geschäftsführer der Pato GmbH, Inhaberin des Deutschen Edelstein Kontors und nebenbei leidenschaftlicher Farbedelstein-Fan, so dass er sich bestens mit der Thematik auskennt und als Experte aus erster Hand beraten kann. Er ist als Redner und Referent auf Messen und Veranstaltungen zum Thema Investment-Farbedelsteine sehr gefragt. Aus seiner Sicht dürfen Farbedelsteine in höchster Qualität in keinem Investment-Portfolio fehlen. Daher ist es ihm ein Herzensanliegen, Interessierte darüber aufzuklären und für Farbedelsteine als mobile Sachwerte zu begeistern.

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.