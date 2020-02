Floor & Decor (FND): jetzt Gap-Trade nach den Quartalszahlen mit CRV 3.4?

Symbol: FND ISIN: US3397501012

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Aktie war lange in einer Seitwärtsbewegung, entwickelte sich aber im Verlauf des Februars deutlich dynamischer nach oben und lieferte am Freitag ein Gap-Up nachdem zuvor positive Umsatz– und Gewinnzahlen gemeldet wurden. Die aktuelle Konsolidierung der letzten Tageskerze lässt auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung hoffen, sofern die Kurslücke nicht geschlossen wird. Unterm Strich bleibt im Halbjahresverlauf ein Plus von knapp 22 Prozent.

Chart vom 21.02.2020 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 57.67 USD





Meine Expertenmeinung zu FND

Meinung: Floor & Decor Holdings, Inc. ist ein Multi-Channel-Fachhändler für Fliesen-, Holz-, Laminat-, Vinyl- und Natursteinböden sowie Dekorations- und Installationszubehör. Zu den Kunden gehören professionelle Handwerker und Do-it-yourself-Kunden. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet, unterhält 113 Filialen und hat seinen Hauptsitz in Smyrna, Georgia. Die Kombination der positiven Geschäftszahlen mit der dynamischen Chartformation sind gute Voraussetzungen für einen Swingtrade. Der hohe Short Float-Anteil von über 7 Prozent könnte die Aufwärtsbewegung zusätzlich beflügeln.



Mögliches Setup: Unser Long Setup (Trigger 58.18 USD, Kursziel 62.62 USD, Stopp Loss 56.86 USD) orientiert sich an der Breakout-Basis, die sich im 30-Minuten-Chart abzeichnet. Wir kommen auf ein Chance-Risiko-Verhältnis von 3.4. Den Trade könnten wir auch länger laufen lassen, da gerade erst am vergangenen Freitag frische Zahlen verkündet wurden. Allerdings sollten wir die Situation am Gesamtmarkt im Blick haben, der sich zuletzt im Korrekturmodus befand.



Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in FND.

