Flip Flop vor Nicht-Farmen geht weiter

Die unruhige Woche setzt sich fort, da die Märkte in einer Woche mit wenig Daten vor dem Hauptereignis, den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag, weiter auf der Stelle treten. Über Nacht reichten bessere Daten zum Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor in Europa und in den USA aus, um die "Buy-the-Dippers" an den Aktienmärkten zu vertreiben, die eine hektische asiatische Sitzung ignorierten und starke Gewinne verbuchten. Es überrascht nicht, dass die US-Technologietitel, die am Vortag besonders behandelt worden waren, eine überdurchschnittliche Performance erzielten.



Die Abkopplung setzte sich anderswo fort, wo die US-Renditen insbesondere am langen Ende stiegen. Dies reichte nicht aus, um die FOMO-Zwerge des Aktienmarktes abzulenken, aber der US-Dollar stieg im Laufe der Sitzung an. Die Energiepreise zogen weiter an, angeführt von Erdgas, das über Nacht um fast 10,0 % zulegte. Wenn das so weitergeht, werden wir es Bit-Gas nennen müssen. In diesem Zusammenhang sind Bitcoin und Kryptowährungen aus mir unbekannten Gründen ebenfalls weiter im Aufwind. Elon Musk hat sich noch nicht geäußert, aber ich stelle fest, dass der Leiter der US-Börsenaufsicht SEC in einer Anhörung vor dem Kongress gesagt hat, dass die USA Kryptowährungen nicht verbieten werden.



In Asien lässt die Aktienrallye heute bereits nach, und die US-Indexfutures liegen tief im Minus. Das deutet darauf hin, dass der Weg des geringsten Widerstands trotz der größten Hoffnungen der ewigen Mega-Bullen im Moment nach unten führt. Ich rechne damit, dass sich die Märkte in den nächsten Sitzungen weiter verheddern werden, bis wir hoffentlich einen entscheidenden Bericht über die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft erhalten. Ein Wert über oder unter 500.000 wird ausreichen, um Klarheit über den Kurs der Federal Reserve und eine angemessene Positionierung zu schaffen.



Der heutige asiatische Datenkalender ist eine weitere leere Leinwand mit Daten zu den Einzelhandelsumsätzen in Europa, während in den USA offizielle Daten zu den Rohölbeständen, Erdöl und Destillaten veröffentlicht werden. Letztere werden angesichts des anhaltenden Anstiegs der Energiepreise mehr Aufmerksamkeit als üblich auf sich ziehen. China bleibt bis Freitag im Urlaub, und die Evergrande-Aktie bleibt ausgesetzt und ist aus den Schlagzeilen verschwunden, aber ich bezweifle, dass das so bleiben wird.



Die südkoreanische September-Inflation ging heute Morgen leicht auf 0,50% im Monatsvergleich zurück. In Anbetracht der Entwicklung der Weltmarktpreise könnte dies im Laufe der Zeit zu einer größeren Herausforderung werden, aber es ist unwahrscheinlich, dass die koreanische Zentralbank die Zinsen erhöhen wird. Das andere wichtige Ereignis war die Entscheidung der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), die ihre zuvor verschobene Zinserhöhung von 0,25 % auf 0,50 % durchführte. Dies dürfte die erste von mehreren Zinserhöhungen sein, wenn sich die neuseeländische Erholung fortsetzt. Der neuseeländische Dollar ist nach der Ankündigung gefallen, was darauf hindeutet, dass sie von den Märkten vollständig eingepreist wurde. Die Zunahme von Delta-Varianten in Auckland und außerhalb des Auckland-Zauns gibt zu Recht Anlass zur Sorge. Die internationale Erfahrung zeigt, dass das Leben sehr schnell schwieriger wird, sobald sich das Delta aus einem eingegrenzten Gebiet löst, und das macht den neuseeländischen Dollar anfällig für weitere Abwärtsbewegungen.



Asiatische Aktien schwächeln



Die Aktienmärkte erholten sich über Nacht deutlich, nachdem gute Daten zum Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor in Europa und den USA die angeschlagene Stimmung aufhellten. Die gestern erwähnten Risiken, nicht zuletzt die US-Schuldenobergrenze und die Ausgabenpakete, sind nach wie vor vorhanden, aber in einer ruhigen Datenwoche konnten die Anleger der Versuchung nicht widerstehen, die Kurse zu kaufen. Der S&P 500 stieg um 1,05 %, der Nasdaq legte um 1,25 % zu, und der Dow Jones schloss 0,93 % höher.





Diese Erholung hat sich in Asien schnell wieder verflüchtigt, und die US-Indexfutures sind trotz fehlender Schlagzeilen tief ins Minus gefallen. Die Nasdaq-Futures liegen 0,50 % niedriger, nachdem bekannt wurde, dass Facebook erneut mit "technischen Problemen" zu kämpfen haben könnte, aber auch die S&P 500-Futures liegen 0,45 % niedriger und die Dow-Futures sind um 0,35 % gesunken. Dass die Dynamik so schnell nachgelassen hat, könnte auch an den höheren US-Anleiherenditen liegen, deutet aber darauf hin, dass es den US-Aktien schwer fallen wird, ihre Gewinne vor den für Freitag anstehenden Lohndaten zu halten.Der Nikkei 225 fiel um 0,95 %. Der Nikkei scheint unter einem "Buy the rumour, sell the fact"-Szenario zu leiden, nachdem er vor der Ernennung des neuen Premierministers Kishida in der Hoffnung auf weitere fiskalische Anreize Aktien gekauft hatte. Diese sind in der Tat auf dem Weg, aber wie es scheint, handelt es sich dabei um einen Vorschlag zur Erhöhung der Einkommenssteuersätze für Besserverdienende und für Kapitalerträge. Premierminister Kishida will auch eine gerechtere Verteilung des Nationaleinkommens, auch bekannt als Chinas "geteilter Wohlstand". Die Auswirkungen auf chinesische Aktien sind unübersehbar, und es ist nicht weit hergeholt zu sagen, dass höhere Steuern und eine veränderte Einkommensverteilung in Japan eine ähnliche Wirkung haben könnten.Das chinesische Festland bleibt heute im Urlaub, aber auch Hongkong ist um 0,95 % gefallen, während der südkoreanische Kospi 1,0 % niedriger notiert. Taipeh ist um 0,35% gefallen, während Singapur sich ins Grüne gekämpft hat und um 0,20% gestiegen ist, nachdem die Regierung gestern signalisiert hat, dass sie verschiedene internationale Reisekorridore in Betracht zieht. Der KLCI steigt um 1,0 %, da Schnäppchenjäger den malaysischen Aktienmarkt umkreisen. Auch Jakarta erfährt einen ähnlichen Aufschwung: Der Jakarta Composite Index stieg um 1,05 %. Auch Thailand und Manila haben sich heute erholt.Die australischen Märkte erhalten jedoch nicht den gleichen Rückenwind aus dem Rohstoffsektor. Die Banken und der Reiseverkehr führten die australischen Aktien heute nach unten, nachdem die Regierung erklärt hatte, dass die Grenzen erst im nächsten Jahr für den Tourismus geöffnet werden. Die australische Aufsichtsbehörde APRA verschärfte heute die Kreditvergabevorschriften für Hypothekenanbieter, was den schwergewichtigen Bankensektor belastete. Der ASX 200 und die All Ordinaries sind um rund 0,50 % gesunken.Abgesehen von Australien scheint es heute in Asien eine bemerkenswerte Rotation von den eher technologieorientierten nordasiatischen Schwergewichten zu den ASEAN-Wertmärkten zu geben. Letztere sind im Gegensatz zu den ASEAN-Staaten auch starke Netto-Importeure von Energie und Rohstoffen, was den Eindruck erwecken könnte, dass die ASEAN-Staaten in Asien derzeit eher defensiv ausgerichtet sind. Ich bin in dieser Hinsicht jedoch vorsichtig, denn wenn die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag positiv ausfallen, wird die US-Notenbank das Zinserhöhungsprogramm in Betracht ziehen, und ASEAN reagiert viel empfindlicher auf potenziell höhere US-Zinssätze.Die Aufwärtskorrektur des US-Dollars könnte zu einem Ende gekommen sein, da der Greenback seine Erholung über Nacht wieder aufnahm, was durch feste US-Renditen am längeren Ende begünstigt wurde. Die Befürchtungen hinsichtlich der US-Schuldengrenze ließen nach, und der Dollar-Index schloss 0,20 % höher bei 93,98 und kletterte in Asien auf 94,05. Der Index hat eine klare Unterstützung bei 93,65, obwohl der Widerstand bei 94,50 noch in einiger Entfernung liegt. Diese Spanne wird wahrscheinlich bis zu den US-Daten am Freitag bestehen bleiben.EUR/USD wird weiterhin in einer engen Spanne beiderseits von 1,1600 gehandelt. Seine Erholung wurde gebremst, nachdem EZB-Chefin Lagarde sagte, dass eine Zinserhöhung in diesem rohstoffpreisgetriebenen Umfeld keine Auswirkungen haben würde. Ausnahmsweise kann ich dem nur zustimmen. Das britische Pfund überrascht nach den starken PMI-Daten für den Dienstleistungssektor von gestern weiterhin. Es stieg über Nacht auf 1,3620, bevor es in Asien auf 1,3615 nachgab. Bei diesen Niveaus flirtet es mit seiner Ausbruchslinie nach unten, und ein weiterer Schlusskurs über 1,3620 heute Abend erhöht die Möglichkeit eines Short-Squeeze auf 1,3750. Da sich die US-Renditen über Nacht festigten, stieg USD/JPY über Nacht mechanisch auf 111,45 und kletterte heute auf 111,60. Es handelt sich weiterhin um eine Renditedifferenz, und diese Rallye könnte sich leicht umkehren. Nur ein Wochenschlusskurs über 112,00 könnte in meinen Augen diese Entwicklung ändern.AUD/USD und NZD/USD wurden über Nacht seitwärts gehandelt, aber da sich die Stimmung in Asien eintrübte, wurden beide schnell stark verkauft. AUD/USD fiel um 0,37 % auf 0,7265, und NZD/USD fiel um 0,43 % auf 0,6930, wobei die Zinserhöhung der RBNZ um 0,25 % eindeutig eingepreist ist. Beide Währungen werden für den Rest der Woche weiter auf den Wellen der schwankenden Risikostimmung hin- und hergeschleudert werden, bis die US-Non-Farms hoffentlich das Bild aufhellen. Von den beiden Währungen bleibt NZD/USD die anfälligste. Da die Delta-Variante nun außerhalb der Grenzen von Auckland liegt, erodiert ein wichtiger unterstützender Faktor für den NZD in den letzten 18 Monaten schnell und könnte eine Pause der RBNZ in der Zukunft verursachen.Die vorangegangene Schwäche des US-Dollars hatte in dieser Woche nur minimale Auswirkungen auf die asiatischen Währungen, was deren Empfindlichkeit gegenüber der sehr realen Möglichkeit widerspiegelt, dass ein Fed-Taper nach den US-Daten vom Freitag unter Dach und Fach sein wird. USD/THB und USD/PHP stießen auf der Oberseite auf mysteriöse Mauern, was darauf hindeutet, dass ihre jeweiligen Zentralbanken US-Dollar verkaufen. Ansonsten werden die asiatischen Währungen weiterhin schwächer gegenüber dem Greenback gehandelt. Da die Energiepreise weiterhin in die Höhe schießen, die größtenteils in US-Dollar gepreist und abgewickelt werden, bedeutet die Preisorientierung Asiens, dass die regionalen asiatischen Währungen weiterhin unter Druck stehen werden, mit Ausnahme vielleicht des malaysischen Ringgit und der indonesischen Rupiah. USD/INR und USD/KRW liegen heute in der Nähe ihrer jüngsten Höchststände bei 74,547 und 1189,70. 75,000 und 1192,00 sehen im Moment wie die Grenzen der jeweiligen Zentralbanken aus, aber ich schließe nicht aus, dass beide diese Punkte in dieser Woche testen werden. Die Kombination aus einem stärkeren US-Dollar, der durch höhere US-Renditen und eine höhere Risikobereitschaft angetrieben wird, und höheren Energiepreisen wird auch weiterhin ein giftiger Cocktail für die regionalen Währungen sein.Eine unveränderte OPEC+ ließ die Ölmärkte über Nacht weiter ansteigen, ebenso wie die Erdgaspreise, die über Nacht um fast 10 % zulegten. Brent-Rohöl schloss um 1,55 % höher bei $ 82,55, und WTI stieg um 1,85 % auf $ 70,05 pro Barrel. In Asien verharren beide auf diesen Niveaus, während die lokalen Märkte einen weiteren Preissprung über Nacht verdauen.Die über Nacht veröffentlichten API-Rohölbestandsdaten aus den USA zeigten nur einen bescheidenen Anstieg der Rohölvorräte. Die offiziellen Rohölbestandsdaten werden heute Abend von größerer Bedeutung sein. Es wird mit einem geringfügigen Rückgang um 400.000 Barrel gerechnet, doch wenn die Rohölvorräte erheblich sinken, dürfte der Ölpreis einen weiteren Vorwand haben, um wieder aggressiv zu steigen.Brent-Rohöl wird bei Rückgängen auf $ 79,00 und $ 76,00 pro Barrel reichlich Unterstützung finden. Nachdem es über Nacht über $82,00 gestiegen ist, hat es keinen nennenswerten Widerstand vor den 2018er-Höchstständen um $87,00 je Barrel im Visier. WTI wird bei Rückgängen auf $76,00 und $75,00 pro Barrel gut unterstützt. Nachdem der Preis über Nacht die $78,50-Marke überwunden hat, deuten die Charts darauf hin, dass eine Erholung auf $84,00 pro Barrel nicht ausgeschlossen ist.Der einzige Vorbehalt gegen weitere unmittelbare Erholungen ist, dass sich die Relative-Stärke-Indizes (RSI) für beide Kontrakte jetzt im stark überkauften Bereich befinden. Dies könnte in dieser Woche einige Rückschläge auf Tagesbasis signalisieren, ändert aber nichts an den grundlegenden zinsbullischen Argumenten für Öl. Plötzliche Preiseinbrüche, mit denen spekulative Long-Positionen abgebaut werden sollen, werden wahrscheinlich mit ebenso schnellen Preiserholungen beantwortet werden.Die alte umgekehrte Korrelation zwischen Gold und dem US-Dollar kehrte über Nacht zurück. Höhere US-Renditen und ein erneuter Aufwärtstrend des US-Dollars drückten den Goldpreis um 0,55 % auf $ 1760,00 je Unze. In Asien fiel der Goldpreis angesichts des weiter steigenden US-Dollars um 0,30 % auf $ 1755,00 je Unze.Es sieht jedoch so aus, als gäbe es immer noch eine gewisse Risikoabsicherung, und ich gehe weiterhin davon aus, dass der Goldpreis bei $1750,00 und $1740,00 Unterstützung findet und der Widerstand bei $1785,00 den Anstieg bis zu den US-Daten am Freitag begrenzt. Eine wichtigere Unterstützung liegt bei $1720,00 pro Unze, während der Bereich zwischen $1800,00 und $1810,00 pro Unze, der die gleitenden Durchschnitte der 100- und 200-Tage-Linie enthält, eine beachtliche Widerstandszone bildet.Wenn die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag positiv ausfallen, wird die Fed die Zinsanpassung unzweideutig wieder ins Spiel bringen. Dann wird sich der Abwärtstrend des Goldpreises mit neuem Schwung fortsetzen.

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.