Fleischerzeugung trotz rasantem Anstieg des China-Exports um 1,6 % rückläufig

Leicht rückläufige Fleischproduktion, während sich Anstieg bei vegetarischen und veganen Fleischersatzprodukten auf 42 % beläuft

Doppelt so viele Veganer in Deutschland wie noch vor 4 Jahren

Starker Anstieg des Fleischimports nach China: Handelsvolumen im Vergleich zu 2018 113 % höher

Konventionelle börsennotierte Fleischerzeuger mit Einbußen, während Hersteller von Fleischersatzprodukten an Marktkapitalisierung gewinnen

Die Fleischproduktion in Deutschland sank 2020 gegenüber dem Vorjahr um 1,6 Prozent. Deutlich anders verhält es sich bei der Herstellung von vegetarischen und veganen Fleischersatzprodukten: wie aus einer neuen „Handelskontor“-Infografik hervorgeht, nahm diese im selben Zeitraum um 42 Prozent zu. Die Entwicklung schlägt sich auf das Börsenparkett nieder – während konventionelle Fleischbetriebe an Marktkapitalisierung einbüßen, gehören Produzenten wie Beyond Meat & Co. zu den großen Profiteuren der Stunde.

Insgesamt wurden im Corona-Krisenjahr in der Bundesrepublik 57,6 Millionen Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde sowie 670,1 Millionen Hühner, Puten und Enten geschlachtet. Wie die Infografik aufzeigt, zeichnet sich in der Industrie ein Trend ab: während seit nunmehr 4 Jahren weniger Schweine geschlachtet werden, lässt sich gegenteiliges von Geflügel behaupten.

In Deutschland leben dieser Tage 2,6 Millionen Veganer – das sind doppelt so viele wie noch vier Jahre zuvor. Auch die Anzahl der Vegetarier steigt stetig. Dennoch sinken die Schlachtmengen nur geringfügig. Einer der Gründe hierfür: der Exportmarkt. Insbesondere China wird ein zunehmend wichtiges Abnehmerland. Wurde im Jahr 2018 noch Fleisch (ohne Geflügel) für 558,7 Millionen Euro ins Reich der Mitte exportiert, waren es im Jahr darauf bereits rund 1,25 Milliarden Euro. Der Anstieg schlägt mit 113 Prozent zu Buche.

An der Börse zählten Konzerne, welche der konventionellen Fleischerzeugung eine hohe Priorität einräumen, zuletzt zu den Verlierern. So verringerte sich der Börsenwert von Tyson Foods binnen der letzten 12 Monate beispielsweise um 27,9 Prozent. Im Gegensatz hierzustieg der Preis der Beyond Meat Aktien im selben Zeitraum um 41,3 Prozent – hierbei handelt es sich um einen US-amerikanischen Nahrungsmittelproduzenten mit dem Fokus auf vegane Fleischersatzprodukte.

„Der Trend hin zu einer fleischärmeren Ernährung zeigt sich längst nicht nur in Deutschland“, so Handelskontor-Herausgeber Raphael Lulay. „So wurde im vergangenen Jahr 3,1 Prozent weniger Fleisch verzehrt, als noch 2018 – und dies weltweit, wohlgemerkt“.



