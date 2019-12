Flatex: KAUFEN!

Finanztrends Video zu flatex



Nach Informationen der Experten von Warburg Research hat die flatex AG ihren Wettbewerber DeGiro aus den Niederlanden für insgesamt 250 Mio. Euro übernommen. Die Transaktion sei aus wirtschaftlicher und operativer Sicht sehr vorteilhaft für Flatex und biete laut den Analysten Synergien im Bereich des Handels und der IT. Durch die Übernahme erhöhe sich auch der faire Wert für die flatex-Aktie. In der Folge erhöhe man das Kursziel auf 42,00 Euro (zuvor: 38,00 Euro) und bestätige die Bewertung "Kaufen"! Am Dienstag Nachmittag notiert die Aktie bei aktuell 23,80 Euro.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.