Flacher Wochenausklang trotz NFP-Wackler

Von Craig Erlam, leitender Marktanalyst, UK & EMEA, OANDA



Ein etwas flaches Ende einer ansonsten ereignisreichen Woche, in der die Anleger zwischen Panik und Optimismus hin und her schwankten.



Die Märkte sind nach wie vor sehr anfällig, und selbst die beiden großen Erfolgsmeldungen dieser Woche - die Schuldenobergrenze und das russische Gasangebot - sind noch weit von einer Lösung entfernt. Das hat die Anleger natürlich nicht davon abgehalten, sie wie einen großen Sieg zu feiern, während sie die zahlreichen anderen Abwärtsrisiken für die Aussichten geflissentlich ignorieren. Manche Dinge ändern sich nie.



Die Einigung über die Schuldenobergrenze, die am Donnerstag vom Senat verabschiedet wurde, ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, und obwohl die Demokraten die Zeit nutzen könnten, um die Obergrenze ohne die Unterstützung der Republikaner anzuheben, ist es nie so einfach. Sie zögern eindeutig, dies ohne die Stimmen der Republikaner vor den Zwischenwahlen im nächsten Jahr zu tun, und ich erwarte, dass wir in der Zwischenzeit weitere Spielchen sehen werden.



Die Äußerungen Wladimir Putins vom Mittwoch, in denen er andeutete, dass Russland den Energiemarkt stabilisieren kann, kamen zur rechten Zeit. Die Erdgaspreise schossen in die Höhe und die Aktienmärkte gaben nach, aufgeschreckt durch die Aussicht auf eine schwere globale Energiekrise.



Die Energiepreise sind nach wie vor extrem hoch, und obwohl Putins Äußerungen vielversprechend waren, stellten sie keine feste Zusage dar, die Marktlücke zu schließen. Dennoch ist es eine Erleichterung zu hören, dass dies möglich ist. An dieser Stelle kommt Nord Stream 2 ins Spiel. Energieminister Alexander Novak erklärte später, dass die Zertifizierung des Projekts zur Abkühlung der Gaspreise beitragen könnte. Wie subtil und praktisch.





Angesichts der politischen Brisanz der Pipeline ist es nicht verwunderlich, dass Fragen nach der Motivation des Kremls gestellt werden. Ganz zu schweigen davon, ob der Druck unerträglich wird und das Genehmigungsverfahren beschleunigt wird, um die Schmerzen in diesem Winter zu lindern. Europa könnte das Gefühl haben, dass es zu diesem Zeitpunkt keine andere Wahl hat, nachdem es sich jahrelang in die Ecke gedrängt hat.Allerdings gibt es keine Garantie dafür, dass die Zertifizierung beschleunigt wirdoder unvermeidlich ist, weshalb sich die Anleger nicht zu sehr hinreißen lassen sollten. Die Energiepreise bleiben hoch und wir steuern auf die Krisensaison zu, nur die Anleger stecken den Kopf in den Sand.Der Arbeitsmarktbericht ist das, worauf wir alle diese Woche gewartet haben, und er hat uns nicht enttäuscht. Die NFP-Zahlen lagen weit unter den Erwartungen und sogar etwas unter dem, was viele für das Minimum hielten, um einen Rückgang in diesem Jahr zu garantieren, nämlich 200.000. Ich will ehrlich sein, ich denke, es hätte viel weniger gebraucht, um die Fed ins Wanken zu bringen. Aber das spielt keine Rolle, denn wenn man die Nettorevisionen aus den Vormonaten berücksichtigt, wurde ein Großteil des Fehlbetrags vom September wieder ausgeglichen, so dass die Ankündigung eines Zinsschritts fast sicher ist.Das Einzige, was dem realistischerweise im Wege stehen könnte, wäre ein großer Taper-Tantrum an den Märkten. In dieser Woche war zwar eine gewisse Nervosität zu beobachten, aber nicht annähernd genug, um die Entscheidung im nächsten Monat in Frage zu stellen. Die Arbeitslosigkeit ging etwas stärker zurück als erwartet, unterstützt durch einen Rückgang der Erwerbsquote, der sich in den kommenden Monaten noch deutlicher abzeichnen dürfte.Obwohl der NFP gut genug war, gab es eine interessante Reaktion an den Märkten. Der Dollar rutschte nach der Veröffentlichung ab, kehrte aber wieder auf den Stand von vor der Veröffentlichung zurück. Der Goldpreis stieg aufgrund der Dollarschwäche stark an, konnte aber den Großteil der Gewinne halten, da die US-Aktien etwas unter ihrem Niveau von vor der Veröffentlichung blieben. Die US-Renditen gaben nach der Veröffentlichung nach, machten ihre Verluste aber wieder wett, so dass nur der Goldpreis seine ruckartige Bewegung noch nicht wieder rückgängig gemacht hat.Die Ölpreise haben sich am Donnerstag kräftig erholt und notieren wieder in der Nähe ihrer Höchststände von Anfang der Woche. Es ist offensichtlich, dass die Energiehändler die Krise nach Putins Äußerungen vom Mittwoch nicht als auf magische Weise gelöst betrachten. Erdgas ist immer noch etwas mehr als 10 % von seinen Höchstständen entfernt, hatte aber in den Wochen vor Mittwoch außerordentliche Zuwächse erzielt, so dass dies ein wenig verständlicher ist.Letztendlich ist die Entscheidung der OPEC+, die Förderziele auf dem Treffen Anfang dieser Woche nicht zu erhöhen, ein wichtiger Rückenwind für die Rallye, und wir sehen derzeit keinen Verlust der Dynamik. Angesichts der Energiekrise, die die tägliche Nachfrage nach Rohöl um 500.000 Barrel erhöht, ist es schwer vorstellbar, dass die Preise nicht weiter steigen.Die Goldpreise steigen nach dem US-Arbeitsmarktbericht sprunghaft an. Die NFP-Zahlen lagen deutlich unter den Erwartungen und machten die starke Aufwärtskorrektur für August mehr als wett. Der Dollar fiel nach der Veröffentlichung des Berichts, während die US-Renditen zurückgingen, was das gelbe Metall in die Höhe trieb, das im Tagesverlauf um 1 % zulegte und nicht weit von der 1.800 $-Marke entfernt war. Während der Dollar und die Renditen diese Verluste wieder wettmachten, hielt sich Gold weitgehend zurück.Dennoch scheinen die Märkte eine Zinserhöhung im Dezember nächsten Jahres fest einzupreisen, was die Nerven der Anleger wohl kaum beruhigen wird. Der Arbeitsmarktbericht war nicht so schlecht, dass die politischen Entscheidungsträger ihre Pläne für das Zinserhöhungsprogramm in diesem Jahr revidieren würden - das war immer sehr unwahrscheinlich - und jetzt hoffen sie nur, dass sie ein regelrechtes Taper-Tantrum an den Märkten vermeiden können. So weit, so gut.Bitcoin war in den letzten Tagen relativ stabil, nachdem er den Großteil der letzten Woche in die Höhe geschossen war. Nachdem die Kryptowährung mehrfach die 40.000 $-Marke geknackt hatte, brach sie über die 45.000 $-Marke aus, und von da an hatten die Bullen wieder die Kontrolle. Die Bullen haben daraufhin beeindruckenden Boden gutgemacht und handeln jetzt um die 55.000 $, wobei sie neue Allzeithochs anvisieren.Die Aussicht, dass die SEC in den kommenden Wochen bis zu vier börsengehandelte Bitcoin-Fonds genehmigt, könnte die Spekulanten begeistern und zu dem Kursanstieg beitragen, den wir erlebt haben. Wenn die Aufsichtsbehörde den Sprung wagt, werden viele dies als den nächsten großen Schritt in Richtung eines größeren Geldflusses in den Markt betrachten, der das Jahr auf einem Hoch beenden könnte.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.