Fixkupon-Express auf BMW, Adidas, Siemens, VW Vzg.. [...]

In der nach wie vor zinslosen Zeit sind Express-Zertifikate und -Anleihen mit fixen, regelmäßigen Zinszahlungen bei Anlegern, die die Renditechancen ihres Portfolios mit reduziertem Risiko aufbessern wollen, berechtigterweise sehr beliebt. Derzeit bietet die UBS Express-Zertifikate mit fixen Kupons auf die 7 DAX-Werte Adidas, BMW, Deutsche Post, Deutsche Telekom, Continental, Siemens und VW Vzg. zur Zeichnung an.

Die Zertifikate verfügen über 35-prozentige Sicherheitspuffer. Die maximale Laufzeit der Zertifikate beträgt 2,5 Jahre. Während das Zertifikat auf die Deutsche Telekom-Aktie, ISIN: DE000UBS6000, eine Zinszahlung von 4,35 Prozent pro Jahr ermöglicht, können Anleger mit dem Zertifikat auf die VW Vzg.-Aktie, ISIN: DE000UBS6042 sogar einen jährlichen Zinsertrag von 6,50 Prozent erwirtschaften. Am Beispiel des Zertifikates auf die Daimler-Aktie soll die Funktionsweise dieses Zertifikatetyps veranschaulicht werden.

4,60% Zinsen pro Jahr und 35% Sicherheitspuffer

Der Siemens-Schlusskurs vom 30.1.18 wird als Startwert für das Zertifikat fixiert. Bei einem angenommenen Startwert von 120 Euro wird sich ein Nennwert des Zertifikates von 1.000 Euro auf (1.000:120)=8,33333 Siemens-Aktien beziehen. Bei 65 Prozent des Startwertes wird die während des gesamten Beobachtungszeitraumes (31.1.18 bis 30.7.20) aktivierte Barriere liegen. Unabhängig vom Kursverlauf der Aktien erhalten Anleger an den im Halbjahresabstand angesetzten Zinsterminen (erstmals am 6.8.18) einen fixen Kupon in Höhe von 4,60 Prozent pro Jahr ausbezahlt. Notiert die Aktie an einem der ebenfalls im Halbjahresintervall angesetzten Bewertungstage (erstmals am 30.7.18) auf oder oberhalb des Startwertes, dann wird das Zertifikat mit seinem Ausgabepreis von 100 Euro und der Zinszahlung in Höhe von 4,60 Prozent pro Jahr zurückbezahlt. Die Chance auf weitere Zinszahlungen erlischt im Fall der vorzeitigen Rückzahlung. Läuft das Zertifikat bis zum letzten Bewertungstag (30.7.20), dann wird die Rückzahlung mit 100 Euro erfolgen, wenn die Siemens-Aktie während des gesamten Beobachtungszeitraumes niemals die Barriere berührt oder unterschritten hat, oder wenn sich der Aktienkurs nach der Barriereberührung am Bewertungstag wieder oberhalb des Startwertes befindet. Notiert die Aktie nach der Barriereberührung am Ende unterhalb des Startwertes, dann erhalten Anleger für jeden Nominalwert von 1.000 Euro 8 Siemens-Aktien zugeteilt. Der Gegenwert des Bruchstückanteils von 0,33333 Aktien wird Anlegern gutgeschrieben.

Das UBS-Express-Zertifikat mit fixem Kupon auf die Siemens-Aktie, maximale Laufzeit bis 6.8.20, ISIN: DE000UBS6026, kann noch bis 30.1.18 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent plus 0,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Mit den neuen Fixkupon-Express-Zertifikaten auf die im DAX-Index gelisteten Aktien können Anleger bei einem bis zu 35-prozentigen Kursrückgang der Aktien in maximal 2,5 Jahren Bruttorenditen von 4,35 bis 6,50 Prozent erwirtschaften.

Walter Kozubek