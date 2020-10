Fitmacher fürs Büro

Der Healthcare-Sektor trägt mit dazu bei, dass wir auch im reiferen Alter noch eine gute Figur machen.

Für unsere Gesundheit sind wir bereit, tief in die Tasche zu greifen. Das zeigt der dynamische Anstieg der Gesundheitsausgaben (siehe Diagramm unten). Dieser Trend dürfte sich nicht nur hierzulande, sondern weltweit verstärken. Ein Grund dafür ist der demografische Wandel. Vor allem in den Industrieländern nimmt der Anteil der älteren Generation an der Gesamtbevölkerung weiter zu. Beispiel Deutschland: Das Statistische Bundesamt prognostiziert, dass sich die Zahl der Menschen im Alter ab 67 Jahre bis zum Jahr 2040 um mindestens fünf Millionen auf mehr als 21 Millionen erhöhen wird. Gleichzeitig nimmt die durchschnittliche Lebenserwartung zu. Hatte ein 65-jähriger männlicher Bundesbürger im Jahr 2001 nach Angabe des Statistischen Bundesamtes im Schnitt noch rund 16,1 Jahre zu leben, darf er sich heute über 17,8 weitere Jahre freuen. Bei 65jährigen Frauen liegt die durchschnittliche Lebenserwartung sogar bei noch weiteren 21 Jahren (Quelle: destatis.de, Datenbanken zur Altersstruktur und Lebenserwartung).

Wachstumsmarkt Gesundheit

Die Alterung der Bevölkerung in Verbindung mit längeren Lebenszeiten ist ein sogenannter Megatrend. Denn die Nachfrage und die Ausgaben für Gesundheitsdienstleistungen steigen mit zunehmendem Alter stark an. Die Gesundheitskosten für ältere Menschen sind etwa dreimal so hoch wie für jüngere Generationen. Für Anleger ist der Gesundheitssektor daher ein aussichtsreicher Investmentbereich.

Aufgegriffen wird dieses Thema vom Fonds BlackRock Global Funds – World Healthsciences Fund. Der Fonds legt weltweit in Unternehmen an, die in den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, medizinische Geräte und Gesundheitsdienstleistungen tätig sind. Der Investmentprozess fokussiert dabei stark auf die neuesten Entwicklungen im Gesundheitswesen.

Kalkulierbarer Ertrag

Fonds sind aufgrund der relativ hohen Ausgabeaufschläge sowie der unsicheren Wertentwicklung nicht jedermanns Sache. Eine interessante Alternative könnte daher eine HVB USD Fondsanleihe auf den BlackRock Global Funds – World Healthscience Fund sein. Das Produkt bietet eine feste und damit kalkulierbare Zinszahlung von 4,15 Prozent pro Jahr – und zwar unabhängig davon, wie sich der Fonds entwickelt. Die Rückzahlung der Fondsanleihe in rund einem Jahr erfolgt zum Nennbetrag, vorausgesetzt, der Fonds notiert am Laufzeitende auf Höhe oder oberhalb des Basispreises. Dieser wird bei 90 Prozent des Referenzpreises (Nettoinventarwert pro Anteil) am anfänglichen Beobachtungstag festgeschrieben. Andernfalls sind Verluste möglich. Außerdem handelt es sich bei dem Produkt um eine Schuldverschreibung der UniCredit Bank AG. Bei Insolvenz des Emittenten, d. h. Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit, kann es zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.

HVB USD Fondsanleihe Basiswert BlackRock Global Funds – World Healthscience Fund A2 USD ISIN/WKN DE000HVB4SY7/HVB4SY Nennbetrag EUR 1.000,- Rückzahlungstermin 10.11.2021 Zinszahlung 4,15 % p. a.* Basispreis 90 %** Emissionspreis 100,75 %*** Zeichnung bis 05.11.2020 (14 Uhr)**** * bezogen auf den Nennbetrag

** vom Referenzpreis (Netto­ inventarwert pro Anteil) am anfänglichen Beobachtungstag

*** inklusive Ausgabeaufschlag

**** vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung

Information zur Funktionsweise des Produkts ; Stand: 9.10.2020

Funktionsweisen der HVB Produkte

