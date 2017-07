Fission Uranium bereitet Vormachbarkeitsstudie vor und erweitert Zonen

Das kanadische Uran-Explorationsunternehmen Fission Uranium (ISIN:CA33812R1091 / TSX: FCU) stellt die Weichen um schnellstmöglich eineVormachbarkeitsstudie präsentieren zu können. Wie die Kanadier, diebereits einen Uran-Abnahmevertrag im Zuge einer Finanzierung mit einemchinesischen Konzern abgeschlossen haben, zum Ende der vergangenen Wochemitteilten, hat man das Sommerbohrprogramm auf seinem ‚Patterson LakeSouth’-Projekt (‚PLS’) begonnen. Dieses Bohrprogramm, für das ein Budgetvon rund 6,6 Mio. CAD bewilligt wurde, konzentriert sich sowohl auf dieErweiterung der erst kürzlich entdeckten ‚R1515W’-Zone, als auch auf dieErstellung einer Vormachbarkeitsstudie (‚Prefeasibility Study’, ‚PFS’),um diese schnellstmöglich präsentieren zu können. DieVormachbarkeitsstudie ist ein wichtiger Bestandteil für dieProduktionsentscheidung der in Kanadas Athabasca Becken beheimateten‚PLS’-Liegenschaft.Zunächst soll aber die neue Zone ‚R1515W’ mit sieben weiteren Bohrungenüber 2.380 Bohrmeter erkundet werden. Diese erst kürzlich entdeckte, ingeringer Tiefe lagernde und auf Land liegende Zone, ist die bis datowestlichste des 3,17 km langen Trends, die bisher abgegrenzt wurde. Nunplant das Unternehmen sich von der ‚Triple R’-Lagerstätte aus inRichtung Westen zum großen hochgradigen Findlingsfeldes vorzuarbeiten.Bisher wurden lediglich acht Bohrungen in dieser neuen Zoneniedergebracht, wobei man sehr vielversprechende Gehalte von z.B. 12 mmit 3,16 % U3O8 und 14,5 m mit 0,82 % U3O8 schnitt. Diese acht Bohrungenführten nicht nur zur Entdeckung der Zone, sondern dehnten sie schon auf60 m aus.Ross McElroy, Fissions Präsident, COO und Chef Geologe -https://www.youtube.com/watch?v=i9yZ68KLY1I – sagte: „Unser‚PLS’-Projekt besitzt das Potenzial nach Jahrzehnten der ersteUran-Tagebaubetrieb im Athabasca Basin zu werden, da die Vererzug in sogeringer Tiefe lagert. Auch deshalb sind wir schon jetzt in der Lage,unsere Arbeiten in Richtung der ‚PFS’-Phase, die ein ganz wichtigerSchritt auf dem Weg zu einer zukünftigen Produktion ist, zubeschleunigen, während wir auch die Erweiterung unserer bekanntenVererzung auf ‚PLS’ fortsetzen wollen.“ Da man für Ende 2018 eine‚PFS’-Studie anvisiert, soll dieses Programm nun auch eine Reihe vonmetallurgischen und geotechnischen Arbeiten umfassen, die von ExternenUnternehmen durchgeführt werden. Gleichzeitig will man auch weitereExplorationsbohrungen niederbringen, um die neu entdeckte ‚R1515W’-Zoneweiter auszudehnen.Um die Aktivitäten hinsichtlich der Vormachbarkeitsstudie durchzuführen,wird das Unternehmen mit Ingenieurbüros undProjektentwicklungsberatungsfirmen zusammenarbeiten und sich im Rahmender metallurgischen Phase 2-Studie auf die Leistung und die Effizienzder Aufbereitungsschritte nach der Laugung konzentrieren, um derenRentabilität nachzuweisen. Um ausreichend Probematerial zu gewinnensollen drei Bohrungen über 825 m innerhalb der Zone ‚R780E’niedergebracht werden. Ebenfalls sind drei Bohrungen über 525 m für einegeotechnische Studie geplant. Für die Durchführung und Betreuung derArbeiten wurde das in diesem Gebiet führende Ingenieurbüro MelisEngineering Ltd. engagiert.Für geplante geotechnische Untersuchungen sollen drei Bohrungen überebenfalls 525 m niedergebracht werden. Damit soll die Gewinnung derGesteinsqualitätsparameter und die relevanten Strukturen erforschtwerden. Für die Durchführung und Betreuung dieser geotechnischenArbeiten wurde das Expertenteam von BGC Engineering Group beauftragt. ImRahmen der Hydrogeologie-Tests, die ebenfalls von BGC Engineeringdurchgeführt werden, sollen über zwei Wochen Geländearbeitenstattfinden. In dieser Zeit sollen die Daten der im Jahr 2016niedergebrachten Bohrlöcher erneuten Analysen unterzogen werden. DieUntersuchungsarbeiten werden aber auch die Brunnenentwicklung,Slug-Tests (hydrogeologisches Testverfahren) und Probennahme zurBestimmung der Wasserqualität einschließen.Die Uranvererzung auf ‚PLS’ kommt innerhalb des Leitkorridors ‚PattersonLake Conductive Corridor’ vor und wurde durch Kernbohrungen über eineStreichlänge von bisher 3,17 km, von Ost nach West, in fünf getrenntenvererzten Zonen verfolgt. In der jüngsten Ressourenschätzung wurden abernur die Zonen ‚R00E’ und ‚R780E’ berücksichtigt. Demzufolge sind dieZonen ‚R1515W’, ‚R840W’, ‚R1620E’, die schon signifikantes Potenzialbewiesen haben, noch nicht berücksichtigt.Die Entdeckungsbohrung ‚PLS12-0222’, der jetzigen ‚TripleR’-Uranlagerstätte, wurde am 5. November 2012 bekannt gegeben. DieseBohrung wurde in einem Bereich niedergebracht der jetzt als Teil derZone ‚R00E’ betrachtet wird. Durch die bis dato erfolgreichdurchgeführten Explorationsprogramme entwickelte sich die Entdeckung zueiner großen, nahe der Oberfläche lagernden, im Grundgebirgebeherbergten, strukturell kontrollierten hochgradigen Uranlagerstätte.‚Triple R’ umfasst die Zone ‚R00E’ an der Westseite und die viel größereZone ‚R780E’ in östlicher Streichrichtung. Innerhalb der Lagerstättebesitzen die Zonen ‚R00E’ und ‚R780E’ eine Streichlänge von insgesamtca. 1,05 km, die durch eine Ressourcenschätzung bestätigt wurde. Dabeientfällt auf die ‚R00E’-Zone eine Streichlänge von ca. 105 m und auf die‚R780E’-Zone eine Streichlänge von ca. 945 m. Eine 225 m weite Lücketrennt die Zone ‚R00E’ im Westen und die Zone ‚R780E’ im Osten.Allerdings deuten vereinzelt schwach vererzte Abschnitte aus Bohrungeninnerhalb dieser Lücken das Potenzial für eine weitere signifikanteVererzung an. Die Zone ‚R780E’ liegt unter dem Patterson-See, der imBereich der Lagerstätte ca. 6 m tief ist. Die gesamte ‚TripleR’-Lagerstätte wird von einer ca. 50 m - 60 m Schuttschicht überdeckt.Die Vererzung ist allerdings entlang des Streichens sowohl in RichtungWesten als auch in Richtung Osten weiterhin offen. Die Gesteine desGrundgebirges innerhalb des Vererzungstrends wurden in erster Linie alsmafische Vulkanite mit unterschiedlichen Alterationsstufenidentifiziert. Die Vererzung befindet sich innerhalb und inVergesellschaftung mit mafischen vulkanischen Intrusionsgesteinen mitunterschiedlicher Verkieselung, metasomatischen Mineralparagenesen undhydrothermalem Graphit. Die graphithaltigen Abfolgen stehen mit dem imGrundgebirge vorkommenden elektromagnetischen (EM)-Leiter ‚PL-3B’ inZusammenhang. Die Zone ‚R840W’, 495 m westlich und im Streichen der‚Triple R’-Lagerstätte, besitzt zurzeit eine definierte Streichlänge von465 m und ist noch offen. Bohrergebnisse innerhalb der Zone ‚R840W’haben die Höffigkeit dieser Gebiete für eine weitere Vergrößerung der‚PLS’-Ressource auf Landflächen westlich der ‚Triple R’-Lagerstättebeachtlich aufgewertet. Die neu entdeckte hochgradige Vererzung ‚1515W’,die sich 510 m im Streichen westlich der Zone ‚R840W’ befindet, hat dieAussichten auf eine weitere Ausdehnung in Richtung Westen entlang des‚Patterson Lake Corridor’ signifikant verbessert. 