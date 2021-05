Die Fiskalpolitik ist bei der Ökonomie im Fahrersitz

Als Vertreter der Modernen Geldtheorie fordert Dirk Ehnts eine Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik. Diese sollte sich weniger auf niedrige staatliche Defizite konzentrieren und stattdessen Ziele wie Vollbeschäftigung und nachhaltigen Ressourceneinsatz in den Fokus nehmen. Im Interview mit Handelskontor-News.de erklärt er die Theorie und gibt politische Handlungsempfehlungen.

Kernaussagen im Überblick:

Wirtschaftspolitik sollte weniger niedrige staatliche Defizite im Fokus haben, sondern Ziele wie Vollbeschäftigung und nachhaltigen Ressourceneinsatz

Wir stehen vor einer kopernikanischen Wende der Wirtschaftspolitik

Letzter Konjunkturzyklus bereits vor Pandemie zu Ende, nämlich 2019

Jobgarantie als mögliches Puzzlestück um Vergrößerung der Ungleichheit entgegenzutreten

Es ist nicht sinnvoll, im staatlichen Kontext von "Schulden" zu sprechen

Herr Ehnts, im Zuge der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie haben Staaten weltweit ihre Ausgaben massiv erhöht. Stehen wir am Anfang einer neuen Ära der Wirtschaftspolitik?

Ja. Es geht dabei um eine kopernikanische Wende, nicht um eine Reform des Geldsystems. Eine Bundesregierung mit eigener Währung kann sich nicht durch Steuern oder Staatsanleihen finanzieren – sie ist Schöpfer der Währung und sowohl Steuereinnahmen wie auch die Einnahmen aus den Verkäufen aus Staatsanleihen sind Rückflüsse bereits verausgabter Währung.

Also keine Änderung des Systems, nur der Perspektive?

Das Universum ist so wie vorher, nur wir verstehen jetzt, dass die Zentralbank nicht im Zentrum ist, sondern dass diese nur vom Staat das Geldmonopol bekommt und dass die Zinspolitik, die ja eigentlich die Inflationsrate kontrollieren soll, das nicht kann. In den 2010er-Jahren hat die Inflationsrate fast nie den Wert von knapp 2 Prozent erreicht, die sie erreichen sollte. Und es war auch klar, warum. Mario Draghi hat immer wieder gesagt: Wir brauchen eine fiskalisch expansive Politik, also Staatsausgaben hoch oder die Steuern runter, aber bitte da, wo die Leute das Geld auch ausgeben.

Es ist ein bisschen wie im Vorspann zu den Simpsons: Da sitzt Marge im Auto mit Maggie. Und Maggie hat ein kleines Spielzeuglenkrad und hupt und dreht am Lenkrad. Und man denkt auch erst, dass sie das Auto fährt. Dann sieht man aber, als die Kamera rauszoomt, dass es Marge ist. Genauso sehen wir jetzt: Die Fiskalpolitik ist bei der Ökonomie im Fahrersitz.

Wie beurteilen Sie die Fiskalpolitik der letzten Dekade?

Die deutsche Bundesregierung hat in den 2010er-Jahren die Staatsausgaben immer um drei bis vier Prozent erhöht und damit einen Boom ausgelöst, der dann ganz ohne restriktive Wirtschaftspolitik zu Ende gegangen ist. Warum? Weil wir im Aufschwung mehr Mehrwertsteuern zahlen, mehr Lohnsteuern abführen, die Unternehmen mehr Steuern abführen und irgendwann haben wir die schwarze Null. Der Aufschwung ist zu Ende gegangen durch das Gebaren des Staates, der die schwarze Null als Erfolg gefeiert hat, anstatt zu erkennen, dass das irgendwann nicht mehr gut geht.

Das ist, als würde ich Monopoly spielen und immer, wenn ich über Los ziehe, muss ich 200 Euro zahlen. Das Geld verschwindet aus dem privaten Sektor schneller an den Staat, als der es wieder reinschießt. Man kann sich das so vorstellen: Wenn der Staat Geld ausgibt, druckt er das neu, und wenn der Staat Steuern, also Geld, einsammelt, dann verbrennt er das. Dann ist das Spiel irgendwann zu Ende. Es ist eigentlich seltsam, dass kaum jemand darüber schreibt, dass wir einen ganz komischen Konjunkturzyklus hatten. Der war nämlich schon 2019 zu Ende, kurz vor Corona.

Aus der Perspektive der Modernen Geldtheorie: Woran sollte sich eine nachhaltige Wirtschaftspolitik messen müssen?

Vollbeschäftigung, Preisstabilität, nachhaltiger Ressourceneinsatz. Kurz und knapp: Die Staatsausgaben werden auf ein Niveau angehoben, das fast Vollbeschäftigung erzeugt. Die Zentralbank belässt den Zins bei null, weil er eh keinen Einfluss auf die Investitionen hat. Die Jobgarantie beseitigt den letzten Rest an unfreiwilliger Arbeitslosigkeit. Die automatischen Stabilisatoren sorgen dafür, dass der Aufschwung nicht zu inflationär wird.

Laut dem Datenreport 2021 des Statistischen Bundesamts hat die Pandemie zu einer Vergrößerung der Ungleichheit in Deutschland geführt. Was würden Sie in dieser Situation der Politik raten?

Steuersätze verändern, Löhne unten erhöhen, Löhne oben kappen, mehr Wettbewerb erzeugen, Gewerkschaften stärken, Lobbyeinfluss reduzieren… Man könnte sich auch eine Jobgarantie denken: Dass man sagt, wir versuchen die unfreiwillige Arbeitslosigkeit zu reduzieren, indem wir den Leuten, die es trifft, ein Arbeitsangebot machen. Aber diese Garantie wäre das letzte Stück des Puzzles, damit sollte man nur das aufsaugen an Arbeitslosigkeit, was noch da ist.

Macht es überhaupt Sinn, im staatlichen Kontext von „Schulden“ zu sprechen?

Nein. Wir können unsere Schulden zurückzahlen, der Staat kann das nicht. Wenn er seine Verschuldung reduzieren möchte, muss er warten, bis sein Geld durch Steuerzahlungen wieder zu ihm zurückkehrt. Statt „Staatsverschuldung“ könnten wir von „im Besitz des privaten Sektors befindliche Steuergutschriften“ sprechen. Denn letztlich verspricht uns der Staat nur, dass er sein Geld für Steuerzahlungen akzeptiert.



