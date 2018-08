First Solar: So viel Platz haben die Bären!

Weitere Suchergebnisse zu "First Solar":

Das in der Photovoltaikbranche tätige US-Unternehmen First Solar erfuhr in den vergangenen Wochen einen deutlichen Wertverlust. Seit dem Allzeithoch Ende April bei $81.72 ging es in der Spitze über 40% bergab. Ein Hauptgrund hierfür ist die deutlich geänderte Solarpolitik in China. Dort wolle man die Förderungen für Solaranlagen massiv zurückfahren. Zudem blieben die Ende Juli berichteten Unternehmenszahlen stark hinter den Erwartungen der Analysten.

Im Chart wird der Abverkauf aktuell noch über die Zeit konsolidiert. Die entstandene Bärenflagge wurde mit dem gestern erstmals per Schlusskurs unterschritten. Der Kurs liegt nun fast genau auf der 200-Wochenlinie (siehe Wochenchart). Falls es den Bären gelingt, auch diese Unterstützung sowie das 61.8%-Retracement der vergangenen Aufwärtsbewegung im Wochenchart ($47.65) bärisch aufzulösen, steigt die Wahrscheinlichkeit für weiter sinkende Kurse. Die nächste größere Unterstützung liegt dann bei der horizontalen Unterstützung im Wochenchart ($42.97). Falls die Bullen doch noch zu Kräften kommen, müssen sie sich spätestens bei rund $53 erneut beweisen. Hier verlaufen aktuell die 20- und 50-Tagelinie.

First Solar - Wochenchart-









First Solar - Tageschart-









