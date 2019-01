First Majestic Silver: Starker Kursgewinn - Silber im Aufwind!

Weitere Suchergebnisse zu "First Majestic Silver":

Die First Majestic Silver Corp. ist ein kanadisches Silberminenunternehmen, das in Mexiko tätig ist. Das Unternehmen hat sieben Produktionsminen unter seiner Kontrolle. Das Unternehmen produziert und verkauft zu dem seine eigenen Barren. In den sieben Minen hat man im Jahr 2018 voraussichtlich zwischen 20,5 und 22,6 Millionen Unzen Silber abbauen können, darunter 12 bis 13,2 Millionen Unzen reines Silber. First Majestic betreibt die Minen San Dima, Santa Elena, La Encantada, La Parrilla, Del Toro, San Martin und La guitarra. Das 2002 gegründete Unternehmen wies im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 245,5 Millionen US-Dollar aus.

First Majestic Silver hat sich nach dem Tief im November wieder nach oben gekämpft und nach dem Kaufsignal bei 4,80 Euro auch den charttechnischen Widerstand genommen. Die Aktie hat sich am 02.01. im Bereich von 5,40 Euro bewegt und oberhalb dieser Marke könnte es eine neue Trading-Chance geben. Neben den o.g. Marken sollte man aber auch die Hochs aus dem Oktober im Auge haben, denn es gab dort heftigen Widerstand und die Lage ist aus diesem Grund noch nicht ganz geklärt. Die Chartindikatoren haben sich allerdings sehr stark nach oben entwickelt und auch die Umsätze haben angezogen, was uns positiv stimmt. Bei dem Kursanstieg in den letzten Tagen wurden dazu die gleitenden Durchschnittslinien für 100- und 200 Tage übersprungen, die dem Kurs nach unten Halt geben könnten.

