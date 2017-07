First Graphite – Vielversprechende Kooperation mit Graphenforschungszentrum

Die australische Regierung finanziert durch einen „Forschungsplan zur industriellen Umsetzung“ die Forschung des Australian Research Council Research Hub in Bezug auf Graphenanwendungen, die das Potenzial haben, eine Industrie zu verändern. Zum Kreis der Unternehmen, die von der Zusammenarbeit vierer führender Universtäten Australiens in diesem Bereich profitieren werden, gehört nun auch First Graphite (WKN A2ABY7 / ASX FGR)!

Zielt der ARC-Graphenforschungszentrum ist es, Wissen, innovative Forschung und kommerzielle Entwicklung von Graphentechnologien über weite Bereiche hinweg anzubieten. First Gaphite wird sich in der Zusammenarbeit mit dem Graphenforschungszentrum auf den Bereich der Flammschutzmittel konzentrieren, wo das Unternehmen bereits eine globale Lizenz zur Nutzung der Technologie besitzt. Darüber hinaus wird man sich in Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern der Entwicklung von leitenden Graphenbeschichtungen und sowie von Polymer-Verbundwerkstoffen auf Graphenbasis widen.

In der heutigen Pressemitteilung beschreibt First Graphite das ARC-Graphenforschungszentrum wie folgt:

„Das ARC-Graphenforschungszentrum wird von der australischen Regierung finanziert durch das sogenannte Industrial Transformation Research Hubs Scheme (Forschungsplan zur industriellen Umsetzung) des Australian Research Councils (australische Forschungsgemeinschaft), um ein fünfjähriges interdisziplinäres Forschungsprogramm in Zusammenarbeit zwischen vier der führenden Universitäten Australiens und sechs Industriepartnern einschließlich FGR durchzuführen. Das ARC-Graphenforschungszentrum wird von der University of Adelaide geleitet, mit der FGR eine lange Zusammenarbeit hatte.

Das ARC-Graphenforschungszentrum zielt auf die Entwicklung moderner Werkstoffe, um einem breiten Spektrum von Branchen innovative Lösungen zu bieten einschließlich fortgeschrittener Herstellung, Bergbau- und Mineraltechnologie, medizinische Technologien, pharmazeutische Produkte und des Verteidigungssektors.“

First Graphites Managing Director Craig McGuckin jedenfalls ist sehr zufrieden, dass man diese Partnerschaft mit dem ARC-Graphenforschungszentrum eingehen konnte. Er ist zuversichtlich, dass sich aus dieser Partnerschaft eine ganze Reihe von Innovationen ergeben wird, von denen das Unternehmen profitieren kann.



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der First Graphite Ltd. halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (First Graphite Ltd.) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.