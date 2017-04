Aus Australien kommen exzellente Nachrichten von First Graphite (WKN A2ABY7 / ASX FGR): Das Unternehmen hat eine Top-Adresse als Partner an Land gezogen. Das Rohstoffunternehmen schließt eine strategische Zusammenarbeit mit dem Luxemburger Rohstoffhändler Traxys ab. Anteilseigner des neuen First-Graphite-Partners ist unter anderem der bekannte Investor Carlyle. Traxys beschäftigt in 20 Ländern weltweit mehr als 300 Mitarbeiter und setzt pro Jahr 6 Milliarden Dollar um.



Es ist eine Top-Adresse, mit der First Graphite zusammenarbeiten wird. Beide Unternehmen haben im Rahmen ihrer Kooperation den Graphenmarkt ins Visier genommen. Graphen besitzt einzigartige Eigenschaften, wie eine enorm hohe Leitfähigkeit, Experten trauen dem im Gegensatz zum Graphit nur zweidimensional strukturierten Kohlenstoff eine große Zukunft zu. Die denkbaren Einsatzbereiche in der High-Tech-Welt sind ultraschnelle Computerchips und Transistoren, OLED-Elektroden, Akkus und Kondensatoren, um nur einige Möglichkeiten mit hohen Marktvolumina zu nennen.



Noch ist der Graphenmarkt relativ jung und wenig ausgereift, vor allem belasten Engpässe bei der Versorgung mit hoch qualitativem, preisgünstigem Material. Doch gerade dies gibt den beiden Partnern große Chancen, von der Weiterentwicklung des Marktes zu profitieren. Mit der Technologie in den Graphenzellen von First Graphite werde die Industrie jetzt zum ersten Mal Zugang zu hochwertigem Graphen in größeren Mengen haben, so die Australier am Mittwoch.





Partner Traxys profitiert von AktienkursgewinnenDie gute Vernetzung von Traxys in der Rohstoffbranche kann der Company aus „Down Under" dabei nur von Vorteil sein. Zumal der Luxemburger Konzern sich mit den weiteren Anteilseignern von First Graphite in ein Boot setzt. Zu den Konditionen der Zusammenarbeit äußern sich die Australier zwar nicht umfassend, doch ein sehr interessantes Detail dringt dann doch nach Außen: Die Vergütung für Traxys im Rahmen der vereinbarten Kooperation werde zu einem „beachtlichen Anteil" in Form von First-Graphite-Aktien und -Optionen geleistet. Damit werden die Luxemburger an Kurssteigerungen bei den Papieren des australischen Partnerunternehmens ein großes Interesse haben.Mit der Traxys-Kooperation schlägt First Graphite zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen macht die Company Ressourcen frei, um sich auf die Technologien und Produkte zu konzentrieren, die verkauft werden sollen. Zum anderen wird First Graphite über den Handelspartner kostensparend einen viel schnelleren und tieferen Zugriff auf die Abnehmer am Graphenmarkt haben, als dies der Gesellschaft auf eigene Faust möglich wäre.Die enge Zusammenarbeit ist also nicht nur eine deutliche Bestätigung der Produkte, die die Australier an den Markt bringen, sondern auch operativ ein Quantensprung. „Diese strategische Marketing-Allianz mit Traxys ist die Bestätigung von First Graphites Geschäftsplan und der einzigartigen Position des Unternehmens in einer jungen aber aufregenden Graphenbranche", sagt Managing Director Craig McGuckin. Dass der Vermarktungspartner dann auch noch mit den Aktionären in einem Boot sitzt, macht den Deal für alle Seiten rund.