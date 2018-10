First Graphenes PureGRAPH findet im Bergbausektor Verwendung

Weitere Suchergebnisse zu "First Graphite":

Das kann man mit Fug und Recht als Durchbruch bezeichnen: Die australische First Graphene (WKN A2ABY7 / ASX FGR) teilt brandaktuell mit, dass die Verwendung ihrer PureGRAPH™-Produkte in Bergbauserviceprodukten erfolgreich getestet wurde! PureGRAPH-Graphen wurde in eine Anwendung des Bergbausektors integriert, die ein hohes Durchsatzvolumen aufweist.

Im Detail hatte First Graphene eine maßstabsgetreue Auskleidung für eine Baggerschaufel unter Verwendung von PureGRAPH gegossen, die vor Ort von einem multinationalen Bergbauunternehmen getestet wurde. Und es zeigte sich, dass sich PureGraph problemlos im verwendeten Polymerkunstharz verteilte.

Was zur Folge hat, dass nun weitere Auskleidungen für Baggerschaufeln gegossen werden, die an einen multinationalen Bergbaukonzern verkauft werden! Zum Einsatz kommen, sollen die mit dem PureGraph verstärkten Material ausgekleideten Baggerschaufeln in Nord-Australien.

Offensichtlich hat den neuen Kunden überzeugt, dass die Nutzungsdauer der Bergbaugeräte durch Integration von PureGRAPH-Graphen in die Polymerschutzauskleidungen verlängert wird, obwohl genauere Daten dazu wohl noch ausstehen. Das ist unserer Ansicht nach ein großer Durchbruch für First Graphen, da, wie das Unternehmen erklärte, das gewonnene Knowhow leicht auf eine breite Palette anderer Polymerprodukte in zahlreichen, unterschiedlichen Branchen übertragen werden kann! Und nach Aussage von First Graphene bestätigt der heute gemeldete Erfolg zudem, dass PureGRAPH ein „kommerziell herausragendes Produkt“ ist.

Das Unternehmen geht zudem davon aus, dass wenn nun weitere Herstellungsunternehmen auf die Verbesserungen, die der Zusatz von Graphen bieten kann, aufmerksam werden, die Nachfrage nach PureGRAPH-Produkten deutlich steigen wird. First Graphene sieht sich aber gut positioniert, dieser erwarteten Nachfrage nachzukommen.

Wie gesagt ist die heutige Meldung unserer Meinung nach ein wichtiger Fortschritt für First Graphen. Das Unternehmen untersucht mit Hilfe verschiedener Partner unterschiedliche Möglichkeiten zur Verwendung seiner Graphenprodukte in Massenmarkt tauglichen Anwendungen und dies ist der erste Erfolg in dieser Hinsicht.

Wir gehen davon aus, dass First Graphene weitere solche Erfolge erzielen kann und sehen Potenzial auf einen erheblichen Anstieg des Geschäfts. Bis dahin ist es aber noch ein Stück und wir weisen darauf hin, dass First Graphene, da man sich mit Graphen in einem insgesamt noch neuen Sektor befindet, immer noch hohen Geschäftsrisiken ausgesetzt ist. Heute allerdings spielte das an der Heimatbörse in Australien keine Rolle. Die First Graphene-Aktie konnte dort um 12% zulegen.



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der First Graphite halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (First Graphene) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Diese dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von First Graphite profitieren. GOLDINVEST Consulting wird von dieser dritten Partei für die Erstellung von Artikeln zu First Graphene entgeltlich entlohnt, was einen weiteren Interessenkonflikt darstellt.