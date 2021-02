First Graphene weitet Kooperation mit planarTECH aus

Seit Mai 2020 beliefert die australische First Graphene (WKN A2ABY7 / ASX LOM) Geschäftspartner planarTech mit ihrem Graphenprodukt PureGRAPH für die Herstellung von Geschichtsmasken. Nun haben sich die Unternehmen entschieden, die Geschäftsbeziehungen auszuweiten.



Konkret will planarTech wohl nicht nur PureGRAPH in weiteren Produkten verwenden – entsprechende Arbeiten an antistatischen Beschichtungen für weitere von planarTECH entwickelte persönliche Schutzausrüstung seien erfolgreich durchgeführt worden, hieß es –, sondern PureGraph-Graphen auch an Hersteller in Südostasien, China, Taiwan, Korea und Japan verkaufen.



planarTECH hatte in dieser Hinsicht offenbar bereits vor einiger Zeit vorgefühlt und potenzielle Märkte mit Herstellern der gesamten Region etabliert, verfügte aber eben nicht über Graphen von gleichbleibender Qualität und in kommerziellen Mengen, um dieses Potenzial auch zu nutzen.





Dies hat sich durch die Zusammenarbeit mit First Graphene nun geändert, da die Australier nach eigenen Angaben über eine „gut etablierte und robuste" Lieferkette zur Herstellung leistungsstarker Graphenprodukte verfügen. Darüber hinaus besitzt First Graphen eine erwiesenermaßen erfolgreiche Graphenformulierung, die sich gleichmäßig in Polymerbeschichtungen verteilt.Mike Bell, der neue CEO von First Graphen, der erst vor Kurzem eine Kommerzialisierungsinitiative angekündigt hatte, zeigt sich angesichts dessen zuversichtlich, mit potenziellen Kunden, die im Vorfeld von planarTECH identifiziert wurden, erfolgreich in Kontakt treten zu können.: Wie erfolgreich diese erweiterte Kooperation sein und welchen Umfang sie schlussendlich haben wird, ist noch nicht abzusehen. Doch dürfte mindestens das Potenzial bestehen, die Erlöse aus dem Geschäft mit planarTech deutlich zu steigern. Auf jeden Fall spricht die Vereinbarung dafür, dass First Graphenes Status als zuverlässiger Lieferant von Qualitätsgraphen immer mehr Anerkennung findet. Das ist ein entscheidender Faktor nicht nur in der Anbahnung von Geschäftsbeziehungen sondern auch in der Erschließung bzw. Schaffung neuer Märkte. Denn neuartige Anwendungen von Graphen können vielfach erst entwickelt werden, wenn ein beständiges und kosteneffizientes Angebot an Qualitätsgraphen besteht. Und nach Aussage des Unternehmens kann das bislang nur First Graphene bieten.