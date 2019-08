First Graphene: newGen stockt Graphenorder um die Hälfte auf!

newGen, australischer Zulieferer für die Bergbauindustrie, arbeitet bereits seit einiger Zeit mit dem Graphenproduzenten First Graphene (ASX FGR / WKN A2ABY) zusammen. Nun hat newGen einen bestehenden Auftrag an First Graphene um 50% erhöht!

Wie First Graphene heute mitteilt, hat newGen die ursprüngliche Order aus November 2018 von 2.000 auf 3.000 Kilogramm PureGRAPH erweitert. Der Auftrag hing noch vom Erhalt der NICNAS-Genehmigung durch First Graphene, die den Verkauf von Graphenprodukten in Australien ermöglicht, und der Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung durch die Partner ab. Beides ist nun erfolgt.

Die Partner arbeiten seit Oktober vergangenen Jahres zusammen, wobei newGen das Graphenpulver von First Graphene testete, um herauszufinden, ob es Bergbauequipment verbessern könnte. Diese Tests waren so erfolgreich, dass newGen bereits einen Monat später einen Auftrag über 2.000 Kilogramm PureGRAPH erteilte. newGen-Boss Ben Walker erklärte schon damals, dass man „beträchtliches Interesse“ an den mit Graphen verbesserten Produkten habe generieren können.

Der neue Deal dürfte First Graphene Umsätze in Höhe von 800.000 bis 900.000 AUD bringen, so das Unternehmen. newGen plant, PureGraph nun auch in Rohren für die Lithiumbranche zu integrieren. Die Verwendung von Graphen in newGens Armour-GRAPH-Produkten, die an die Eisenerzindustrie geliefert werden, weisen beträchtliche mechanische Verbesserungen auf, vor allem was Dehnbarkeit, Reißfestigkeit und Abnutzungswiderstand betrifft.

Forschungen mit anderen Polyurethanelastomeren und thermoplastischem Polyurethan werden derzeit durchgeführt, um diese Eigenschaften zu erhalten und gleichzeitig feuerhemmende Eigenschaften zu nutzen.

First Graphene erklärte zudem in der heutigen Mitteilung, dass man weiterhin mit Lieferanten der Bergbauindustrie zusammenarbeite und dies zu zahlreichen weiteren Anwendungen führen werde, die schon kurzfristig übernommen werden sollten.



